Bivši igrač Borca u žestokom sukobu sa saigračem!

Vojnović i Stojanović imali žestok sukob tokom meča Partizana i Radničkog.

Izvor: Arenasport/printscreen

Partizan i Radnički Niš igraju meč Superlige u Humskoj, a tamo je došlo do sukoba. I to između dvojice saigrača! Fudbaleri gostujuće ekipe pokačili su se u 55. minutu utakmice, u pitanju su Aleksandar Vojnović i Andreja Stojanović.

Poslije šuta Zubairua koji je izblokirao Vojnović došlo je do njihovog obračuna. Aleksandar je bio nezadovoljan potezom saigrača, vjerovatno se odnosilo na defanzivne zadatke i to mu je zamerio pred svima. Krenulo je žestoko, došlo je do unošenja u lice na šta je Stojanović odgovorio guranjem.

Saigrači su se potom umiješali između njih, čulo se da neko viče "Dosta je" i potom su uspjeli da ih razdvoje. Vojnović (28) je imao zamjerke na račun svog dvije godine mlađeg saigrača iz veznog reda, a srpski igrač mu nije ostao dužan. Detalj koji trener Nikola Drinčić sigurno nije želio da vidi u svom timu.

