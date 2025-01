"Kangu ne volim, a Milojević nije frajer": Rade Bogdanović rekao šta Zvezdi fali u Ligi šampiona

Rade Bogdanović analizirao učešće Crvene zvezde u Ligi šampiona i istakao da je najveća dobit za klub Vladan Milojević, koji se neće "zaletjeti" i narediti ofanzivu.

Crvena zvezda je pobijedila Jang bojs (1:0) na zatvaranju i oproštaju od Lige šampiona, a bivši fudbaler Rade Bogdanović ističe da je "utisak dobar" i da je za srpskog šampiona najvažnije da je "probio led" na gostovanjima poslije 25 godina. Kako ističe, skinuto je "proklestvo" i Zvezda nije mogla bolje od ovoga, pošto je imala težak žrijeb.

"Nije ovo bilo nikakvo kasno buđenje, nego su to sve ale. Najviše žalim za Milanom jer je Zvezda mogla da ih dobije. I Zvezda je tu bila i pokradena", rekao je Bogdanović gostujući na "Euronewsu".

Osvrnuo se Bogdanović i na strijelca gola Gelora Kangu, kome je čestitao na maestralnom pogotku, ali je priznao da ga ne voli i da je potreban bolji igrač Zvezdi: "Ja lično Kangu ne volim zato što mislim, iako je dao fenomenalan gol sa tehničkog aspekta, to je bilo remek-djelo, da Zvezdi treba boljeg igrača na toj poziciji za veća djela. Ako ćemo se zadovoljiti da pobijedimo Jang bojs sa Kangom, što je dobro, to je okej, ali za velika djela - za utakmice koje sam ja gledao kao protiv Monaka, kad dođu jači igrači i ne daju da se okrenete - to je već druga priča", poručio je Bogdanović.

Pohvalio je i Mirka Ivanića za koga je rekao da je "izuzetno kulturan, vaspitan momak i pravi kapiten", dok ističe i da je najvažnija karika u ekipi trener Vladan Milojević.

"Vladan Milojević je najveće pojačanje Zvezde u odnosu na Stankoviću i onog Bahara... Vlada je čovjek takmičar, pravi stručnjak koji se ne zalijeće, on 'nije frajer' što kažu igrači. Da je Zvezda dala gol, nastavio bi da igra na rezultat, da se brani, ne bi htio tako lako da ispusti tri boda i par miliona u igri", zaključio je.

Što se tiče prognoze za narednu sezonu, Bogdanović smatra da Zvezdino rukovodstvo može da napravi dobar posao i da opet klub uđe u grupnu fazu Lige šampiona, ali čisto sumnja da je uz toliko bogatih klubova moguće napraviti veliki iskorak.

Za onaj manji, da bude na nivou Dinama iz Zagreba, vjeruje da može.