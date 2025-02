Parma - "najpoželjnija mušterija" Klaudija Ranijerija!

15. put u karijeri je Ranijeri trijumfovao nad Parmom, koju je kratko i trenirao, tokom 2007. godine.

Izvor: Massimo Paolone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klaudio Ranijeri od večeras može da se pohvali da najviše trijumfa u bogatoj trenerskoj karijeri ima protiv Parme, kojom je kratko i komandovao tokom 2007. godine!

Ove nedjelje je legendarni italijanski trener po 31. put vodio neku ekipu protiv tima sa stadiona "Enio Tardini". U dosadašnjih 30, upisao je 14 pobjeda, koliko je imao i protiv Udinezea i Đenove, ali od ovog vikenda mu je Parma "najpoželjnija mušterija".

Stigla je Roma na večerašnjem gostovanju do šeste pobjede u Seriji A na posljednjih devet utakmica, odnosno četvrte na posljednjih pet ligaških duela. Za to je "krivac" bio Matijas Sule, koji je u 33. minutu postigao prelijep pogodak iz slobodnog udarca.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Parminom omladincu Đovaniju Leoniju (2006.) pokazan je prvo žuti karton nakon jednog prekršaja. Arbitar Danijele Kifi smatrao je da je faul načinjen u šesnaestercu dosudivši penal, ali je obje odluke promijenio nakon poziva iz VAR sobe. Leoniju je pokazao crveni karton, dok je prekršaj "izvukao" van šesnaesterca.

Nije to, međutim, smetalo argentinskom napadaču da postigne sjajan pogodak iz "slobodnjaka". Bio mu je to drugi takav gol u posljednje dvije sezone u Seriji A, a s obzirom na to da se radi o ofanzivcu rođenom 2003. godine, radi se o najmlađem u ligama petice kojem je to pošlo za rukom u tom periodu!







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)