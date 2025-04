"Veći spisak grešaka Zvezde nego sudija": Milutin Aleksić zamjerio Sferopulosu za Kalinića

Milutin Aleksić ističe da su sudije griješile na meču Bajerna i Zvezde, ali da je na kraju veći spisak grešaka koje je napravio tim Janisa Sferopulosa. I na njegov račun ima zamjerku za Kalinića.

Izvor: YouTube/Sportklub/Screenshot/Mn press

Crvena zvezda je završila učešće u Evroligi za ovu sezonu pošto je poražena u plej-in utakmici protiv Bajerna u Minhenu. Gledali smo sjajan meč, pun uzbuđenja i preokreta, a na kraju je Bajern slavio poslije produžetka 97:93, međutim možda je moglo sve da se riješi u regularnom dijelu utakmice.

Ljuti su u Crvenoj zvezdi na sudijske odluke iz završnice za koje smatraju da su direktno uticale na rezultat, već smo vidjeli da su se oglasili predsjednik Željko Drčelić, direktor Nemanja Vasiljević i trener Janis Sferopulos, prije svega jer su nezadovoljni kako je dosuđen Kodiju Miler-Mekintajeru dosuđen faul nad Devinom Bukerom. Bio je tu i sporni ofanzivni faul Filipa Petruševa prije toga, međutim iako bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić kaže da se ne slaže sa tim sudijskim odlukama - smatra da nisu one na kraju odlučile meč.

"Mnogo je veći spisak grešaka Zvezde nego sudija. To je važno istaći. Ali da je ovo bila greška u osjetljivom momentu - jeste...", rekao je Milutin Aleksić u analizi na "Sport Klubu" istakavši da ni u realnom vremenu, ni na usporenom snimku, nije mogao da potvrdi odluke koje je donijela sudijska trojka.

"To (kod ofanzivnog faula Filipa Petruševa, prim. aut.) je bio neprirodan položaj odbrambenog igrača koji gubi balans i glava mu je dole. Šta to znači, ako se niži igrač spusti u visini lakta i inscenira, to je faul? Nikada me ne vuče ostrašćenost, ali to zaista nije bilo za faul. Da li bi Petrušev dao koš to je pitanje, ali sudije moraju da imaju pojačanu koncentraciju u zadnja dva minuta. Što se tiče ovoga što su ljuti, ništa mi nije jasno. Očekivao sam da je Petrušev dobio faul na Edvardsu, kada sam vidio da nisu dva slobodna bacanja... Onda, nisam vidio da je Miler napravio faul nad Bukerom. Nije mi jasno šta se tu desilo. Buker je gurnuo Mekintajera i došao do lopte".

Šta je zasmetalo Aleksiću u igri Zvezde?

Iako je pričao o te dve greške koje su svima zapale za oko, Milutin Aleksić ističe drugu stvar: "Osjetljiva je tema, ali... Ispada da je Zvezda oštećena. Nije. Jesu loše oštećeni, ali Bajern je odigrao zrelije u nastavku, nemoguće je da mi tri utakmice pričamo da su sudije krive".

"Zvezdi, po meni, a ne bih volio da završimo sa nekom negativnom afirmacijom, fali ipak jedno iskustvo za Evroligu da utakmicu završi u produžetku. Umiješao se malo i faktor sreće, zafalio je taj klač momenat. Pratimo da neizvjesne mečeve dobija, a sada se to okrenulo i gubi ih. Možda u najvažnijem momentu mora da bude pametnija, da ima čistije napade, i to je moja zamjerka...", kazao je Aleksić i vjerovatno se direktno obratio Janisu Sferopulosu.

"Kada je neizvjesno - Zvezda mora da nađe čistiji šut. Na šta se sad svela igra? Pod moranje traženje Kalinića na niskom postu, ulazi se u pet sekundi, to nisu čisti šutevi i to mora da se promijeni u nastavku sezone. Mora da ima lidera koji može da igra jedan na jedan sa čistim šutem. Uvijek je tako, nema više zidanja, mnogo su dobre odbrane", zaključio je uz poruku da je na kraju kod njega pozitivan utisak, da je pokazala srce ove sezone u Evroligi i da je imala neke važne pobjede, ali da je na kraju malo falilo da napravi još bolji rezultat.

"Zaslužili su više pohvala nego kritika".

