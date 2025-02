Siniša Mihajlović za jedno nije želio da se zna: U Novom Sadu nikad neće zaboraviti kakav je bio čovjek

U FK Vojvodina emotivno evocirali uspomene na jednu od svojih najvećih legendi, Sinišu Mihajlovića.

Svaki 20. februar je "crveno slovo" u FK Vojvodina, jer je tada rođena jedna od najvećih klupskih legendi, Siniša Mihajlović. Čuveni bombarder iz Borova u Novom Sadu se afirmisao na jugoslovenskoj sceni, postao šampion SFRJ i na stadionu "Karađorđe" započeo veliku karijeru.

Zato i danas pod snažnim emocijama u Novom Sadu govore oni kraj kojih je on fudbalski prohodao, ali i oni koji su uz njega doslovno prohodali - njegovi poštovaoci, saradnici, kumovi, bliski porodični prijatelji... Njih sedmorica govorili su za klupski sajt na dan kada bi Miha proslavio 56. rođendan.

Milorad Kosanović, prvi operativac Vojvodine u periodu kada je Miha stigao u klub, opisao je kako je osamdesetih saznao za "jednog malog" iz Borova.

"Igrao sam nekada u Vukovaru i imao dosta prijatelja tamo. Oni su mi rekli da jedan “mali obećeva”. Otišao sam, gledao meč, poslije ušao u svlačionicu i rekao mu 'sine, ako tako nastaviš velike su šanse da dođem po tebe na ljeto”. Tako je i bilo", prisjeća se Milorad Kosanović, tadašnji sportski direktor kluba.

A o tome kako je igrao sjetio se Lazo Bakmaz, legendarni novinar Radio-televizije Vojvodine

"Izlazi neko detence, poput maslačka s onom frizurom… I u tom momentu raspali po lopti to dijete, a ona tako jako udari u prečku. Imam i dan danas utisak da mi taj zvuk zvrji u ušima. Gledam danas one prečke na 'Veterniku' i imam utisak da se još uvijek tresu", rekao je on.

Uprava kluba je bila presrećna urađenim poslom.

"Kada smo ga prvi put vidjeli na terenu samo jedna rečenica nam je bila u glavi 'e, takav nam treba'. Brzo smo shvatili da smo dobili najlepši cvijet u buketu lala, vojvođanskih – rekao je Jovan Smederevac, tadašnji predsjednik Vojvodine.

"Mnogo je pomaqgao, ali nije želeio da se to zna"

Koliko je bio posvećen onom što radi najbolje se vidi iz riječi Ljubomira Vorkapića, tadašnjeg Mihinog saigrača.

"Završi se trening, a mi poslije ostajemo da izvodimo slobodne udarce. Siniša je bio profesionalac, veliki drug i mnogo dobar čovjek. Njegova djela pamte se vječno", kazao je Ljubomir Vorkapić, njegovog tadašnjeg saigrača.

A, van terena? Gestovi za divljenje, uz jedan uslov: da bude sve anonimno.

"Mnogo je pomagao dječije selo u Sremskoj Kamenici, ali nije želio da se to zna. Pamtimo ga po tome koliko je volio Novi Sad. Supruga, djeca – svi vole Novi Sad. Jedan je Siniša Mihajlović", poruka je Cvijana Cvije Savkovića, hroničara zbivanja u Vojvodini.

Nije lako opisati jednu takvu veličinu u tri riječi.

"Legenda, veliki borac i patriota. Mogli bi danima, nedjeljama, mjesecima da pričamo o Mihi. Prve fudbalske korake sam upravo napravio kod njega u akademiji fudbala “Siniša Mihajlović”. Veliki, veliki čovjek, naš Siniša", rekao je Stefan Đorđević, fudbaler Voše i porodični prijatelj Siniše Mihajlovića.

Jedan mladić posebno je vezan za Sinišu. On je dobio ime po njemu i Miha ga je krstio. U pitanju je Siniša Tanjga, današnji prvotimac novosadskog giganta.

"Moj kum. Prvo sjećanje na njega mi je moje krštenje… Jedan velikih humanista koji je pomagao svima. Takav se ne rađa dva puta", rekao je sin Miroslava Tanjge, Mihinog kuma i takođe legende kluba.