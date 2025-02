"Siniša Mihajlović se stalno svađao sa gazdom Silviom Berluskonijem, ali nije popustio"

Siniša Mihajlović konstantno je dobijao pozive gazde Silvija Berluskonija da pusti jednog igrača da igra. I nije htio da mu ostvari tu želju.

Izvor: JOHANNES EISELE / AFP / Profimedia / FILIPPO MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Srpski fudbalski velikan Siniša Mihajlović vodio je čuveni Milan u sezoni 2015/16, na poziv prvog čovjeka kluba Silvija Berluskonija, sa kojim je imao buran odnos. Obojica su bili izrazito temperamentni, teško su prihvatili "Ne", pa je i njihova saradnja bila prožeta čestim svađama.

Mihajlovićev kum Miroslav Tanjga otkrio je u razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem kako je bilo raditi uz Mihajlovića i pod vođstvom Berluskonija. Najčešći razlog njihovih rasprava bila je uloga italijanskog fudbalera Andree Polija (35), koji je prethodno igrao za Sampdoriju i Inter, a Berluskoni je imao ogromna očekivanja od njega.

Doduše, bilo je tu i sujeverja, jer su i Poli i Berluskoni rođeni istog datuma, 29. septembra, a to je pokojnom italijanskom moćniku i te kako značilo. Mnogo više nego što je bilo potrebno.

"Svako malo Siniša je bio na telefonu. U svlačionici se posvađa sa njim (Berluskonijem), zacrveni se sav. To je bilo na početku, tek sam počeo da radim sa njim u Milanu. Razumio sam ponešto od onoga što je pričao, ne sve. Stalno ga je pitao zašto ne igra Poli. A, taj Poli je rođen na isti dan kada i Berluskoni, on ga je doveo iz Sampdorije svojevremeno u Milan i mislio je da je najbolji vezni igrač, što nije tačno. Objektivno nije tačno", kazao je Tanjga.

"Siniša, zašto on ne igra?"

Izvor: imago sportfotodienst / imago sportfotodienst / Profimedia

Silvio Berluskoni je tražio samo jedno - Polija na terenu.

"Pitao ga je 'Što ne igra Poli'. I ja mu kažem: 'Pa stavi jednom tog Polija, je*ote...'. On mi odgovori: 'Ma neću ga staviti baš zato što on hoće, hoće da mi sastavi tim'. I nikad nije dao. Stavi ga po 5-10 minuta kada vidi da dobro trenira, radi, kada ima povrijeđenih, normalno da će da igra, ali nije mogao da stavi da igra Poli, a da ne igra Bonaventura, radio bi protiv sebe, protiv tima", objasnio je Tanjga.

Mihin saradnik i kum apelovao je da bar Srbin smiri strasti kada već gazda insistira na konfliktu. Ali to je ipak bio Miha.

"Rekao sam mu: 'Nemoj molim te da se više svađaš sa njim, traži da se vidiš sa njim bar jednom nedjeljno u četiri oka na dva sata, pa pričajte, jer ovo nema smisla'. Svaki dan su se svađali. U tom periodu se nije bavio politikom, samo fudbalom, pa u pola treninga sleti helikopterom na Milanelo i samo gleda... Nije bilo lako raditi sa njim", dodao je Tanjga.

Poli je sada u dubokim veteranskim godinama, sa 35 igra za četvrtoligaša Pro Sesto, a iako je prošao sve kategorije reprezentacije Italije i sabrao pet nastupa za "A" tim do 2014, nije napravio karijeru kakva se očekivala. U Milanu je bio do 2017. godine, a spletom okolnosti potom se sreo u Bolonji sa Sinišom Mihajlovićem i pod njegovim vođstvom igrao dvije sezone.

"Pojeo sam što nisam trebao, tjeram do kraja"

Izvor: Massimo alberico / Sipa Press / Profimedia

U Milanu nisu dočekali zajedno kraj sezone 2015/16, jer je Berluskoni iskoristio praktično prvu priliku da otpusti Mihu.

"Nažalost, kada je smijenio Sinišu bili smo u finalu Kupa Italije i peti ili šesti na tabeli i igramo posljednjih pet u prvenstvu protiv pet posljednjeplasiranih ekipa. Znači, pobijedićemo tri, tu smo gdje smo, napravili smo uspjeh. I izgubimo od Juventusa nesrećno strašno i on ga smijeni. Ubjeđivao ga je kasnije Galijani da ga vrati, što u Italiji nije neuobičajeno, jer imaš ugovor".

"Ali ne, on nije htio, da ne budem vulgaran, rekao je 'Pojeo sam što nisam trebao i sada tjeram do kraja'. Onda je doveo Brokija, koji je pogubio svih pet utakmica i izgubio finale. Berluskoni je priznao da mu je to bila velika greška", dodao je Tanjga.

Berluskoni prodao klub, a Miha Polija ostavio bez teksta

Izvor: Massimo Paolone/LaPresse

Berluskonijeva era u Milanu završena je u proljeće 2017. godine kada je prodao klub kineskom konzorcijumu za 740 miliona evra. Novi vlasnici nisu željeli Polija u timu, a on je nekoliko godina kasnije veoma emotivno govorio o Mihajloviću.

Italijanski fudbaler bio je u svlačionici kada je Mihajlović pravo iz bolnice stigao na utakmicu Bolonje, tokom liječenja od leukemije.

“Mihino prisustvo? Nevjerovatno iznenađenje! Ostali smo bez teksta kada smo saznali, jer ga nismo očekivali. Još jednom je pokazao koliku snagu ima. Nemam riječi da ga opišem", govorio je Poli o Siniši Mihajloviću.

Siniša Mihajlović preminuo je u decembru 2022, u 54. godini u Rimu, nakon duge borbe protiv leukemije. Silvio Berluskoni preminuo je 12. juna 2023, u 87. u Milanu, u kojem je od osamdesetih pravio jedan od najvećih super-timova u istoriji fudbala. Mančester siti prije Mančester sitija.

(MONDO)