"Sine, hoću da umrem u svojoj kući": Miha je sve smislio, a onda mu je otac pokazao koliki je Srbin

Brat Siniše Mihajlovića otkrio želju njihovog oca da ga vrate iz Italije u Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Italijanski list "Gazeta delo Sport" objavio je razgovor sa Draženom Mihajlovićem na rođendan njegovog brata Siniše Mihajlovića, a u emotivnoj ispovijesti saznali smo detalje koje do sada nismo čuli. Brat proslavljenog fudbalera govorio je o detaljima iz života nekadašnjeg fudbalera Vojvodine, Crvene zvezde, Lacija, Intera i drugih timova, ali i o porodičnim sudbinama.

Nakon što je govorio o posljednjoj noći Siniše Mihajlovića, Dražen je govorio o selidbi u Italiju. Porodica Mihajlović se u jednom trenutku kompletno preselila u Italiju, ali su se na insistiranje Bogdana Mihajlovića vratili u Srbiju! Otac legendarnog fudbalera izrazio je želju da se vrati, kako bi - ako je to potrebno - mogao da umre u svojoj kući, okružen svojim ljudima.

Siniša Mihajlović je cijelu svoju porodicu preselio u Rim, ali se njegovom ocu to nije svidjelo. "Da, ali to je trajalo kratko, moj otac je bio Srbin od glave do pete, imao je osjećaj da bježi i želio je da se vrati. 'Ako treba da umrem, umrijeću u svojoj kući, među svojim ljudima', govorio je. Tako smo se svi vratili, nisam mogao da ga ostavim samog", rekao je Dražen Mihajlović italijanskim medijima.

Dražen je govorio i o tome koliko je otac bio bitan u odrastanju njih dvojice, ali i koliko pate nakon njegovog odlaska. "Tata je imao težak, naporan život, bez puno razonode ili zabave, kao ljudi njegove generacije između rata i Titovog režima. To ga je često vodilo u bar, i kada bi se vratio bilo je teško... Otišao je prije mnogo godina zbog tumora. Siniša je govorio da, da bi ga se sjetio, uvijek naručuje dvije rakije, jednu za sebe i jednu za tatu. Ja sada naručujem tri", rekao je Dražen i dodao: " Firma u kojoj je radio naš otac uvijek mu je za Božić poklanjala jedan par cipela i on nam je naizmjenično dozvoljavao meni i Siniši da odemo i zamijenimo ih za naš broj."

Kao i svi Srbi sa prostora današnje Hrvatske, Bogdan Mihajlović je patio za kućom u kojoj je živio, a koja je uništena tokom građanskog rata.

"Moj hrvatski rođak, sin majčinog brata, htio je da digne u vazduh našu kuću u Borovu dok su moji roditelji bili unutra tokom finala protiv Olimpika. Nije to učinio samo zato što je sa mojim roditeljima u kući bio i njegov brat. Pipe, Sinišin brat po prijateljstvu, takođe Hrvat, srušio ju je, ali samo da bi zaplašio moje roditelje i natjerao ih da pobjegnu, inače bi mogli umrijeti. Ko je vidio užas, ne može ga zaboraviti", ispričao je Italijanima Dražen Mihajlović.