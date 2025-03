Ovako nešto nikada niste vidjeli: Crvena zvezda će igrati u žutim dresovima, priču sa Marakane mnogi su zaboravili

Crvena zvezda će na meču protiv Spartaka nositi žute dresove.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se sprema uveliko za proslavu 80. rođendana kluba. Biće to 15. marta na meču protiv Spartaka iz Subotice na "Marakani". Dvije nedjelje prije tog meča iz kluba su saopštili da će na tom meču da igraju u posebnim dresovima - žutim. Navikli su navijače da najčešće budu u crveno-bijelim bojama, ali će sada da bude nešto drugačije.

Spremila je Zvezda posebno iznenađenje i nešto što navijači ne pamte. Doduše, to ne treba da čudi jer su u žutim dresovima igrali davne 1945. godine kada su dobili dresove kao poklon od predratnih klubova Obilića i Slavije. Sada će na neki način da bude omaž svemu tome.

"Priča o prvom žutom dresu Crvene zvezde nije samo priča o fudbalu, već o identitetu, patriotizmu, o opstanku naroda kroz najteže istorijske trenutke i oslobođenju Srbije. Ove godine, povodom proslave osam decenija postojanja kluba, Zvezda se vraća svojim korijenima, prisjećajući se dana kada je sve počelo – sa ljubavlju, borbom i ogromnim entuzijazmom. Počeci nisu bili ni malo laki, a izgradnja identiteta evropskog i svetskog prvaka decenijski težak zadatak. Fudbaleri Crvene zvezde će upravo zato na utakmici 15. marta protiv Spartaka, na proslavi 80. rođendana kluba, obući istorijske žute dresove, koji nose sa sobom ne samo uspomene, već i dušu naroda", navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Žuti dres je bio poklon

Na zvaničnom sajtu kluba objasnili su i kako je sve to izgledalo kroz istoriju. "Crvena zvezda je formirana 4. marta 1945. godine, a za klupske boje su izabrane crvena i bijela. Na dan osnivanja je odigrana i prva utakmica protiv KNOJ-a. Naš klub je formiran u srcu Beograda i Srbije, sa jasnom misijom da predstavlja srpski narod na svjetskoj sceni. Iako danas Zvezda ima veliki broj vjernih navijača širom svijeta, ne smijemo da zaboravimo kakvi su bili počeci. U martu 1945. godine, kada je grupa beogradskih omladinaca pokrenula klub, bilo je to mnogo više od fudbala – bio je to znak nade, snage i postojanosti u vremenima kad je zemlja bila na koljenima, nakon nemilosrdne okupacije i razorene države", navodi se u tekstu.

A, onda su stigli žuti dresovi. "Za prvu utakmicu Zvezda je dobila dvije lopte, poklon od predratnih klubova Obilića i Slavije. Dobila je i dresove od jednog od igrača Slavije, koji ih je sačuvao tokom okupacije. Žuti dresovi, sa crnom kragnom u obliku slova V, bijeli šortsevi i crne čarape sa dvije pruge, nosili su simbol nade i borbe. Žute dresove, nisu nosili samo fudbaleri, to su bili ljudi koji su postali simbol jednog naroda koji je iznova stajao na noge. Poslije godina upotrebe teško su se održavali i bili su nepraktični. U toplije vrijeme korišćeni su bijeli i crveni dresovi, a već početkom 1946. nabavljena je prva prava oprema i žuti dresovi su povučeni iz upotrebe. Bili su to dresovi koji su nosili teret tih teških vremena, ali i nade u bolju budućnost. I na kraju, kada su se pojavili pravi dresovi, žuti su nestali iz upotrebe, ali nikada iz sjećanja."

Sada će, 2025. godine, na terenu navijači imati priliku da ponovo vide igrače Zvezde u žutim dresovima. "Sredinom marta, na utakmici protiv Spartaka, 80 godina kasnije, ti isti dresovi će ponovo zaživjeti na terenu i podsjetiti nas na identitet Crvene zvezde. Na utakmici na kojoj će biti obilježen veliki jubilej, fudbaleri našeg kluba će nositi istorijske žute dresove, koji su značajni za sam početak kluba koji će kasnije postati evropski i svjetski prvak. Ovo je trenutak kada prošlost, sadašnjost i budućnost Crvene zvezde postaju jedno, spajajući sve generacije u zajedničkoj strasti i ljubavi prema klubu", zaključuje se u tekstu.