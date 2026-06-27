Pismo Florijana Virca u Njemačkom fudbalskom muzeju: Nadam se da ću biti kao Nejmar!

Zvijezda Liverpula i njemačke reprezentacije u pismu kao 12-godišnjak otkrio ko mu je najveći idol.

Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Njemačke uprkos porazu od Ekvadora prošla je u nokaut fazu u kojoj će odmjeriti snage sa Paragvajem.

Svoj doprinos prolasku „pancera“ dao je i Florijan Virc sa dvije asistencije u dosadašnjem toku Mundijala, a u medijima se pojavilo njegovo pismo koje je napisao prije 11 godina kada je sanjao o karijeri fudbalera.

Pismo koje je fudbaler Liverpula i njemačke reprezentacije napisao kao 12-godišnjak naći će se u Njemačkom fudalskom muzeju, a u njemu je mladi Florija opisao kako se osjeća i ko mu je fudbalski idol.

"Pozdrav! Danas je 28. maj 2015. Imam 12 godina i idem u šesti razred, u 6D, u školi Abtaj u Brauvajleru. Imam sjajne prijatelje u školi i u nogometu te provodim puno vremena s njima. Kao hobi igram fudbal, kao što sam već spomenuo. Ponekad vozim bicikl ili role. Trenutačno mi je fudbal jako zabavan jer ću sljedeće sezone igrati za selekciju u kategoriji iznad moje.

Ono što me sada muči je to što moji školski prijatelji više nisu tako dobri prema meni kao prije, ali siguran sam da će se to uskoro promijeniti. Vjerujem da ću u budućnosti imati divnu suprugu i dvoje djece. Što se tiče mojih školskih ciljeva, prvo želim završiti srednju školu. Nakon toga se nadam da ću postati fudbaler i igrati na istom nivou kao moj najveći idol: Nejmar junior", napisao je Virc.