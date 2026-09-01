Barselona opet ima brazilskog majstora: Gabrijel Žezus kreće putem Ronalda, Romarija, Rivalda, Ronaldinja...

Barselona opet ima brazilskog majstora u napadu - Gabrijela Žezusa.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Barselona je predstavila Gabrijela Žezusa (29) i objavila da će biti njen igrač do kraja juna 2029. Doskorašnji napadač Arsenala zvanično je promovisan na stadionu Nou Kamp, gdje će nastaviti karijeru posle četiri godine provedene u "tobdžijama", sa kojima je prošlog proljeća postao šampion Premijer lige. Barselona ga je platila 10 miliona evra Arsenalu.

Žezus se cijele prošle godine oporavljao od teške povrede koljena - kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta, a onda je u drugom dijelu sezone dao tri gola u 14 nastupa i pomogao Arsenalu da postane šampion Engleske.

Gabrijel Žezus prethodno je igrao za Mančester siti, u koji ga je doveo Pep Gvardiola 2016, na početku svog mandata. Ukupno je nastupio na čak 236 utakmica za "građane", dao 95 golova i osvojio četiri titule Premijer lige, FA Kup, četiri trofeja Liga-kupa...

U već uspješnu i strahovito jaku ekipu Hansija Flika sa Brazilcem stižu i kvalitet i iskustvo i djeluje da je na ovaj način Barsa definitivno odustala od pokušaja da "iščupa" Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida.



Barselonini majstori iz Brazila

Barsa je imala zaista velike napadače iz Brazila kroz svoju istoriju. Romario i Ronaldo Nazario plesali su stadionom Kamp Nou devedesetih, pa je "Zuba" dao čak 47 golova jednoj sezoni, a Romario čak 39 za dve.

Poslije njih je mreže činio i Rivaldo, koji je od 1997. do 2002. bio najbolji igrač ekipe i dao čak 130 golova. U novijoj istoriji je važan Brazilac postao i Rafinja, koji je 2022. godine takođe stigao iz Lidsa i dao ogroman doprinos uspesima sa 79 golova od tada.

Naravno, nije potrebno isticati Ronaldinja, jednog od najvećih igrača u istoriji kluba koji je od 2003. do 2008. bacao magiju kakva vjerovatno nikad više ne bi bila viđena u Barsi da se istovremeno nije pojavio i Lionel Mesi, najveći igrač u istoriji kluba.

Uz Mesija je igrao i Nejmar i za četiri godine (2013-2017) dao je 105 golova i predviđano je da bi mogao da postane lider kada Mesi ode, ali to se nije dogodilo, kao ni mnoge druge velike stvari koje se Brazilcu nisu dogodile u karijeri, bez obzira na njegov beskrajni talenat.

Barselona potrošila 184 miliona ovog ljeta

Barselona je dovela ovog ljeta krilo Njukasla Entonija Gordona (25) za 80 miliona evra, defanzivnog vezistu Mančester sitija Rodrija (30) za 60 miliona evra, desno krilo Borusije Dortmund Karima Adejemija (24) za 22 miliona, Gabrijel Žezus stigao je za 10, golman Fenerbahčea Dominik Livaković (31) za dva miliona iz Fenerbahčea, mladi Hamza Abdelkarim (18) ostao je u klubu za obeštećenje od 1,5 miliona evra njegovom Al-Ahliju, a konačno je "na neodređeno" došao i iskusni desni bek, Žoao Kanselo (32) - i to bez obeštećenja. Uz njih, stigao je i talenat iz Belgije, Džesi Bisivu (18), levo krilo plaćeno 8,5 miliona evra.