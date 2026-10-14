Nenad Bjelica preuzima turskog superligaša: Hrvat postaje trener nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde

Hrvatski fudbalski trener Nenad Bjelica pred sporazumom je o preuzimanju klupe turskog Samsunspora, koji je saopštio u srijedu da je postignut principijelni dogovor o saradnji do kraja tekuće sezone.

Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema zvaničnom saopštenju Samsunspora, Bjelica i članovi njegovog stručnog štaba u toku dana će doći avionom u Tursku kako bi finalizirali detalje ugovora, nakon čega se očekuje i zvanično predstavljanje.

"Naš klub je postigao principijelni dogovor sa iskusnim hrvatskim trenerom Nenadom Bjelicom do kraja sezone. Nenad Bjelica i njegov štab danas će specijalnim avionom stići u Samsun, a dalji razvoj događaja u vezi sa ovim procesom biće dodatno saopšten javnosti", navedeno je u saopštenju kluba.

Nenad Bjelica (53) ulazi u ovaj angažman sa velikim međunarodnim iskustvom, nakon što je tokom više od 15 godina trenerskog rada vodio klubove u Austriji, Italiji, Poljskoj, Hrvatskoj i Turskoj.

Nakon završetka igračke karijere, Bjelica je trenerski put započeo u Austriji. Prvi veliki uspjeh ostvario je na klupi Volfsbergera, kojeg je uveo iz treće u prvu austrijsku ligu. Potom je preuzeo Austriju Beč, sa kojom je ostvario istorijski plasman u grupnu fazu Lige šampiona u sezoni 2013/14.

Nakon Austrije radio je u italijanskoj Speciji u Seriji B, a potom je vodio poljski Leh Poznanj, a najveće trenerske uspjehe ostvario je na klupi zagrebačkog Dinama u prvom mandatu od 2018. do 2020. godine.

Pod njegovim vodstvom "modri" su osvojili dvije titule prvaka Hrvatske i jedan Kup, ali i izborili evropsko proljeće prvi put poslije 49 godina posta izborivši plasman u osminu finala Lige Evrope.

Nakon kluba sa "Maksimira", sa velikim uspjehom je vodio Osijek, ostvarivši rekordne bodovne salde u istoriji i borbu za sam vrh prvenstva Hrvatske, a kasnije se još jednom kratko vratio na klupu zagrebačkog kluba.

Bjelici ovo neće biti prvi susret sa turskim fudbalom jer je tokom 2023. godine sjedio na klupi Trabzonspora, pa mu sigurno neće biti problem da se adaptira na Samsunspor, koji je trenutno pretposljednji na tabeli, što znači da će opstanak u eliti biti njegov glavni zadatak.

Podsjetimo, u ekipi iz Turske nastupa i Strahinja Eraković, nekadašnji defanzivac Crvene zvezde i reprezentativac Srbije.

(MONDO)