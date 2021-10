Dovedeni da budu nosioci, a učinak im je totalni minimum: Dragan Bajić otkrio detalj iz svlačionice u Železniku

FMP je nadigrao i sigurnom igrom savladao "igose" za prvi trijumf u sezoni. Dok su domaći zadovoljni ušli u svlačionicu, u gostujućoj je trener održao govor, sa posebnom porukom za nosioce.

Izvor: YouTube/KK FMP

FMP je u petak uveče u Železniku slavio u meču protiv Igokee i ostvario prvu pobjedu pod vođstvom novog trenera Nenada Stefanovića (89:81).

"Panteri" su kontrolisali rezultat od početka do kraja, gosti iz Laktaša su neuspješno pokušavali da im ugroze vođstvo i na kraju je treneru gostiju Draganu Bajiću ostalo da pruži ruku i da čestita kolegi Nenadu Stefanoviću.

"Čestitam FMP-u više nego zasluženu pobjedu. Igrajući protiv FMP-a pripremne utakmice rekao sam da mi se sviđa ova ekipa FMP-a i posao koji kolega radi. Moglo se to vidjeti u prvom kolu protiv Budućnosti, koja je mnogo jači protivnik od nas, da su veliki otpor pružili.

Večeras sam rekao da ćemo biti u problemu ako uđemo mekano da ćemo biti u problemu, da smo morali da uđemo muški".

"Iznenađuje me to, jer smo dobro trenirali ovu sedmicu, a odigrali smo bez energije i u prvom dijelu primili 14 poena iz kontranapada, što je nedopustivo za tim ABA lige. Sve što sam kao trener pokušavao nije funkcionisalo, nije bilo tečnosti i ničega što je krasilo ekipu. U odbrani sam pokušao i kombinovanom odbranom i da radim svič i da izbacim FMP iz ritma, par puta smo došli u život, na 4-5 razlike, ali nismo imali dovoljno koncentracije, pogotovo u ofanzivnom skoku, koji nas je koštao utakmice", izjavio je on.

Trener Igokee otkrio je detalj iz svlačionice.

"Rekao sam igračima u svlačionici, pogotovo onima koji su dovedeni da budu nosioci, da je njihov učinak na totalnom minimumu i stvarno moraju da promijene neke stvari ako želimo da ovaj tim igra. Još jednom, čestitam FMP-u zasluženu pobjedu, bili su bolji čitavim tokom. Moramo da analiziramo ovaj poraz, u utorak nam dolazi PAOK u FIBA Ligi šampiona", dodao je Bajić.

Sa druge strane, šef struke "pantera" ostvario je prvi trijumf u ABA ligi u svojoj mladoj karijeri.

"Prva pobjeda u ABA ligi je jako značajna, ne samo za mene, imamo faktički kompletno novi tim, ljude u klubu na novim funkcijama i polovini stručnog štaba, igračima i ljudi u klubu je ovo prva utakmica u ABA ligi", izjavio je on.

"Okrenuli smo novi list, dosta mladih igrača dobilo je puno minuta, to ćemo raditi do kraja sezone, da bismo tolerisali greške koje će oni da prave nivo energije mora da bude kao danas, ali pored toga jako je važno što smo jako dobru ekipu Igokee i defanzivno i ofanzivno dobro napali, znali smo šta radimo, iznijeli smo pritisak domaćeg terena. Pod emocijama sam, pa ne bih mnogo da kažem i izvinite što sam u majici, imali smo neki tehnički problem u svlačionici pa sam bez košulje".

Igokea će u sljedećem kolu u nedjelju 10. oktobra dočekati Crvenu zvezdu u Laktašima, dok će FMP gostovati Cedevita Olimpiji dan kasnije.