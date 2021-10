Zvezdina odbrana je zastrašujuća, Željkove ekipe rijetko gaze od starta: MONDO kolumna - Rokenrol u Leonu Štukelju!

Kolumnista MONDA Miloš Jovanović u novom osvrtu na ABA ligi piše o "vječitima" u uvodna dva kola, ali i o šuterskoj rapsodiji poznatog hrvatskog veterana u kultnoj dvorani u Novom Mestu.

Izvor: MN PRESS

Novo kolo, novi ABA termometar! Ko je vruć, a ko hladan, ko je u usponu a ko je u padu – pročitajte u novom izdanju regionalne top liste koja predstavlja jadransku ligu iz nekog drugog ugla...

1. CRVENA ZVEZDA (2-0, prošle nedjelje 1.)

- Split nije bio mjerilo, ali Budućnost jeste. Nakon teškog gostovanja u Istanbulu, gdje su uprkos ogromnim kadrovskim problemima uspjeli da održe nivo trideset i pet minuta i padnu u samom finišu, crveno-bijeli su u rovovskoj bici od utakmice pobijedili Budućnost u Beogradu. Loše vijesti su izostanak Holinsa i povreda Lazarevića, ali vratili su se Dobrić i Davidovac, i Zvezdina odbrana izgleda stvarno zastrašujuće.

Izvor: MNPRESS

2. CEDEVITA OLIMPIJA (2-0, prošle nedelje 4.)

- Ceđolimpija skače na top listi zahvaljujući odličnoj partiji koju je prikazala u Čačku. Mislili smo da će Borac biti nešto kompetitivniji, ali se desilo nešto obrnuto – kad je i prigustilo u par navrata, slovenački predstavnik dodavao bi gas i serijama poena se odvajao od Malininih momaka. Čak 45 skokova kompenzovali su slabiji šut za tri, što je dobar znak za njih, ako mogu da pobijede uprkos ispodprosječnim brojkama sa perimetra.

3. CIBONA (2-0, prošle nedjelje 3.)

- "Heja heja Cibosi", orilo se u ponedjeljak Draženovim Domom – publike baš i nije bilo previše, ali ovi što su došli napravili su atmosferu i tako pozdravili ekipu Vladimira Jovanovića, koji je ovaj put nadmudrio ekipu Vladimira Jovanovića (vic koji se teško da propustiti) i odnio pobjedu. Prkačin je ovaj put bio nešto slabiji, ali Nejtan Rivers je pakleno pojačanje, a vidjeli smo i odličnu košarku od "lažnog" Vildose i Amara Gegića. Mogu li Cibosi i do plej-ofa? Rano je, ali, pomno ćemo pratiti.

4. PARTIZAN (2-0, prošle nedelje 5.)

- Ako tražite neku lepršavost ili surovu dominaciju u igri Partizana, trenutno je nećete naći. Ali, kako Edin voli da podsjeti – rijetko su Željkove ekipe gazile od samog starta. Previše igrača je novo, previše i dalje traži svoje uloge, ali dok ih ne nađu (tj. dok im ih Obradović ne nađe), tu su sigurne ruke američkih internacionalaca koje će obezbijediti poene, skokove, i u krajnjoj liniji pobjede. I opet moramo izdvojiti Dalasa Mura koji se rano profiliše kao "centar druge linije", da iskoristimo hokejašku terminologiju.

Izvor: MN PRESS

5. FMP (1-1, prošle nedelje 9.)

- Kako je krenulo, krizni štab Šeste Lične će ubrzo morati da piše izvinjenje ekipi iz Železnika. Već u "Morači" se dalo naslutiti da "Panteri" neće samo popunjavati brojno stanje, a dobre nagovještaje valorizovali su vrijednom pobjedom protiv Igokee, u kojoj je Brajs Džons čak i stigao da flertuje sa tripl-dabl učinkom. Neka uživaju u visokom plasmanu ove nedjelje – sljedeće ih čeka Cedevita, pa ćemo vidjeti kako tu stvari stoje.

6. KRKA (1-1, prošle nedjelje 12.)

- Ovaj veliki skok Krke svojeručno je potpisao Rok(enrol) Stipčević, čija je šuterska rapsodija (treći najbolji šuterski učinak u istoriji ABA) potopila Mornare u Novom Mestu. Ali o Roku smo već ispričali dovoljno bajki – evo malo i pohvala na račun Jana Kosija koji je ubacio dvadeset poena, a dobru partiju odigrao je i mladi Andrej Stavrov. Leon Štukelj ostaje mitska dvorana ovog takmičenja.

Uživajte u Stiševićevom šou programu:

Rok Stipčević dao devet trojki protiv Mornara Izvor: YouTube/AdmiralBet ABA League

7. SC DERBI (1-1, prošle nedjelje 13.)

- Edin je još u najavi podvukao da očekuje da će biti "proklizavanja" u Podgorici. Zadar je došao možda i previše samouvjereno, na krilima dobre partije protiv Partizana – dočekali su ih Vinjales i Megi, a proradio je i Kenan Kamenjaš, i eto istorijske prve pobjede za "Studente". Sljedeća stanica Beograd, pa ćemo da vidimo kako će se snaći protiv Partizana koji će sigurno gledati da zvanični domaći povratak Željka Obradovića proslavi kako dolikuje.

8. MEGA (1-1, prošle nedjelje 2.)

- Ako pogledate samo rezultat i statistike bez da ste gledali utakmicu, rekli bi da je Mega izgubila u tijesnom meču. Međutim, činjenica da je tim iz Jerkovića prokockao veliku prednost i pustio neiskusne Cibose da im otmu pobjedu jeste malo zabrinjavajuća. Ne brine, međutim, šuterska forma Boriše Simanića, koji u prva dva kola gađa trojke 9/13. Ima ovdje zanimljivih igrača...

Izvor: MN PRESS

9. BUDUĆNOST (1-1, prošle nedjelje 6.)

- Izgubiti u Beogradu je sigurno uvijek gorko iskustvo za Podgoričane, ali možemo reći da im se neke kockice polako sklapaju. Za početak, Di Džej Sili demonstrirao je svoj skorerski potencijal, Vili Rid je nastavio da igra na visokom nivou, a dobru partiju pružio je i Micov. E sad, kad jednom i Atić krene da pogađa...ali polako. Duga je sezona.

10. IGOKEA (1-1, prošle nedjelje 7.)

- Nešto škripi u Laktašima. Šta? Otkriće se već, ako neko to umije da dijagnozira i resetuje u rekordnom roku, to je Dragan Bajić. Igosi su dobili nešto od Stefana Đorđevića, ali motivisani FMP ih je odbijao punih 40 minuta i zasluženo slavio. Kada ovo uparimo sa tijesnom pobjedom protiv Borca, ne može se reći da početak obećava.

Izvor: YouTube/KK FMP

11. BORAC (0-2, prošle nedjelje 8.)

- Mnogo toga je i do rasporeda. Borac je gostovao u Laktašima, ugostio Cedevitu, a sada ih čekaju na papiru nešto lakše utakmice protiv Mornara, Mege i Zadra. Naš čovjek iz Rezistensije je ponovo bio dobar, ali centarski trio je ovaj put potpuno zakazao, a Borac će se mučiti bez poena Marinkovića i Pecarskog. Utješna nagrada je to što su ostavili najbolji utisak od ovih ekipa sa dva poraza.

12. MORNAR (0-2, prošle nedjelje 11.)

- Dobre vijesti? Kori Dejvis Džunior nagovijestio je neke dobre partije, a čini se da je povratak veterana Vlade Mihajlovića bio pravi potez. Loše vijesti? Krka im je ubacila 89 poena, što im je u prethodne tri sezone pošlo za rukom...pa, dva puta. Da, Mornar ne igra odbranu, i ne, neće daleko ako to ne koriguje do makar pristojnih nivoa.

13. ZADAR (0-2, prošle nedjelje 10.)

- Došli su Zadrani u Podgoricu silno motivisani da pokažu šta umiju, uzevši u obzir da su u prvom kolu pružili kvalitetan otpor Partizanu. Međutim, uslijedio je vruć šamar u vidu ubjedljivog poraza od strane debitanta, i ponovo se sada javljaju neka stara pitanja – mogu li ovi momci iznijeti bezbrižan opstanak? Plus stavka su minuti Uroša Lukovića, koji su podignuti na 26 i ako se održe, to je super za Zadar. Obratite pažnju i na mladog Antonija Jordana.

14. SPLIT (0-2, prošle nedelje 14.)

- Energija postoji, to je OK. Odbrana se koliko-toliko igra, i to je OK. Trener Subotić izgleda da umije motivisati svoje igrače, i neke će se dobre stvari ovdje i dešavati kako sezona odmiče. Ali zaboga, nemate se čemu nadati sa onakvim šutem za tri – u dvije utakmice ove sezone, Splićani su ispalili dovoljno cigala da obnove akvarijum na Marjanu (12 od 58!). Taj se dio mora popraviti.

Parovi 3. kola

U petak

Zadar - Cibona 20

U subotu

Mornar - Borac 17

Partizan - Derbi 19

U nedjelju

Mega - Krka 12

Budućnost - Split 17

Igokea - Zvezda 19

U ponedjeljak

Cedevita Olimpija - FMP 18

(MONDO)