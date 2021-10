Zvezda na srpski pogon prva u Evroligi: Niko kao crveno-bijeli u Evropi - Radonjićeva domaća mašina na vrhu!

Crvena zvezda je u prva dva kola Evrolige ostavila odličan utisak, a igrala je na domaći pogon!

Crvena zvezda je krenula u ovu sezonu pritisnuta brojnim problemima, a kako polako sezona odmiče pojavljuju se novi.

U takmičarsku godinu u Evroligi krenuli su crveno-bijeli u Istanbulu bez Cirbesa, Dobrića, Davidovca, Lazića i Vajta, a ni protiv Makabija situacija nije bila mnogo bolja.

Vratili su se Dobrić i Davidovac, ali je Ostin Holins morao da propusti meč, a Stefan Lazarević je morao na teren poslije groznog pada u meču protiv podgoričke Budućnosti.

Na kraju poslije dva kola Zvezda ima skor 1-1, ali i titulu najbolje u Evroligi u jednoj kategoriji. Naime poslije prve dva kola Crvena zvezda ima najveći broj minuta odigran od strane domaćih igrača ode svih evroligaša. Čak 69,8 odsto vremena na terenu provode igrači iz Srbije! Drugi je ASVEL sa 56,5 odsto, a daleko do crveno-bijelih su Alba sa 44,7 odsto minuta koje su odigrali Nijemci i Žalgiris u kome su 40,3 odsto vremena na terenu Litvanci.

Percentage of local players' minutes played after 2021-22#EuroLeagueRegular Season Round 2:



#1 CZV 69.8%

#2 ASV 56.5%

#3 BER 44.7%

#4 ZAL 40.3%

#5 OLY 34.8%

.....

#14 FCB 21.3%

#15 FNB 4.5%

#16 EFS 4.2%

#17 BAY 2.4%

#18 BAS 1.4%pic.twitter.com/Qsuw5ezmEI — Darius Garuolis (@DariusGaruolis)October 10, 2021

STRANCI NE MOGU, NAŠI MORAJU!

Crvena zvezda je morala da pronađe rješenja u svojim redovima za sve igrače koji su nedostajali, a tokom priprema su dva stranca izgubljena na duži vremenski period,

Prvo je Eron Vajt doživio strašnu povredu u meču sa Panatinaikosom i najranije će se na teren vratiti oko Nove godine, a onda je pred početak Evrolige Majk Cirbes dobio koronu.

Poslije solidnog povratka na teren u crveno-bijelom na meču sa Splitom Dejan Radonić je ostao bez jednog od svoja dva centra i time je njegova ekipa praktično ostala na tri stranca. Na pleju se mijenjaju Amerikanac Nejt Volters i Crnogorac Nikola Ivanović, a na beku igra Ostin Holins.

Ipak, Holins je nezgodno proklizao u samom finišu meča sa Fenerom, pa je za sada u Evroligi odigrao samo 27 minuta iz meča kojim je otvorena nova sezona za crveno-bijele.

Očekuje se da se Holins vrati na teren za duel sa Žalgirisom, Cirbes je pod velikim znakom ptanja, a Erona Vajta neće biti još neko vrijeme, pa se može reći da povrede jesu "pogurale" Zvezdu do prvog mjesta na ovoj listi, ali da će domaći igrači "izvući" ovu sezonu.

KALINA LIDER, MITAR ZABLISTAO, LAZAREVIĆ IZENADIO

Crvena zvezda je u sezonu krenula sa 11 domaćih igrača, a ako se od toga oduzmu mladi Nemanja Popović i Marko Gušić koji čekaju šansu sa kraja klupe i tek se spremaju za veliku scenu ostaje devet domaćih igrača koji čine kičmu ovog tima.

Od starta sezone se znalo da će veliku odgovornost preuzeti Nikola Kalinić, koji je sve iznenadio povratkom u klub i on je to do sada činio. Kada timu nije išlo, kada je napadački Zvezda stajala Kalinić je radio sve što je mogao da pokrene tim. Probao je prodorima, šutevima, često je išao sam na više čuvara, ali uspijevao je da kvalitetom i energijom dokaže da je lider ovog tima.

Poslije 9 poena protiv Fenera sa Makabijem je pokazao svoje najbolje lice i radio je sve što pokazuje i statistika - 19 poena i po 5 skokova i asistencija.

Osim njega čovjek koji je sve oduševio na startu sezone je Luka Mitrović koji igra u velikoj formi. Promijenio je poziciju, ne znamo da li prinudno ili planski s obzirom da je i na pripremama igrao "peticu", a za sada kao centar blista i na dva meča je poslije Kalinića koji je odigrao 66 minuta drugi najkorišćeniji igrač sa 51 minutom na terenu.

Treći na ovoj listi je Stefan Lazarević, povratnik u tim Crvene zvezde nakon teške povrede i perioda provedenog u FMP-u, koji je svojom energijom i sjajnom defanzivom zaslužio 49 minuta na terenu na startu Evrolige.

ŠTA DALJE?

Tek se čeka povratak Branka Lazića na teren, a iako će kada se vrate minute na terenu imati Majk Cirbes Eron Vajt i Ostin Holins, očekuje se da veću ulogu imaju i povratnici iz redova domaćih igrača.

Ognjen Dobrić još uvijek nije u punom ritmu nakon nekoliko mjeseci u kojima nije mogao ni da trenira, a i Dejan Davidovac se tek uigrava. Za očekivati je da nekim igračima poput Lazarevića i Simonovića minutaža bude manja kada se svi vrate, ali to ne mijenja previše fizionomiju ovog tima.

Kada se zbroje minuti na kraju sezone, možda Crvena zvezda neće biti koji se najviše oslanjao na domaće igrače, ali sasvim sigurno neće biti ni daleko od vrha.

Jer ove sezone crveno-bijela mašina radi na domaći pogon.

