Igokea dočekuje neporaženu Zvezdu: Bez obzira na sve probleme, igraju sjajnu košarku

Svjestan je trener Aleksandrovčana Dragan Bajić da je Crvena zvezda u Laktašima favorit, ali duel sa Beograđanima ne dočekuje sa bijelom zastavom.

Izvor: MN PRESS

U trećem kolu regionalne ABA lige košarkaši Igokee ugostiće aktuelnog šampiona Jadrana i u tekućem prvenstvu neporaženu ekipu Crvene zvezde.

Poslije iscrpljujućeg meča protiv PAOK-a, u kojem su "igosi" stigli do velikog preokreta i slavlja u duelu sa grčkim timom (68:64) u FIBA Ligi šampiona, pred izabranicima Dragana Bajića je novi težak ispit.

"Biće ovo još jedan lijep praznik košarke u Laktašima. Poslije PAOK-a, u goste nam dolazi aktuelni šampion AdmiralBet ABA lige i učesnik Evrolige, tim Crvene zvezde, koji je sigurno tim koji ima velike simpatije na ovim prostorima i nadam se da će dvorana biti ispunjena", rekao je Bajić

Bez ikakve dileme, za Bajića su beogradski "crveno-bijeli" najjača ekipa na Jadranu.

"Ono što moram da kažem kada je u pitanju Crvena zvezda, gleadajući njihovog trenera i njihovu filozofiju igre, tako su i selektirali tim. Tu je dosta igrača koje on poznaje već duži period i neki igrači koji su se vratili, a koji su radili s njim. Ono što stvarno moram da istaknem da Zvezda u otvaranju sezone, da ne spominjem kroz kakve su probleme prolazili u proteklom periodu, igra jednu stvarno sjajnu košarku. Pogotovo moram da istaknem taj neki dio koji ja obožavam kada je u pitanju njihova igra, to je stvarno jedna ogromna čvrstina u odbrani. Defanzivni zadaci se odrađuju na jednom najvišem nivou. Samim tim iz jedne dobre odbrane i taj napad dosta dobro funkcioniše. Mogli smo da vidimo kako su bili dominantni protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Makabi i ono što ja mislim u ovom momentu da je početak sezone da je Zvezda sigurno najkvalitetniji tim u AdmiralBet ABA ligi, gledajući roster i same igre koje pružaju na parketu", smatra Bajić.

A zatim se osvrnuo na svoj tim.

"Što se nas tiče, pokušali smo koliko-toliko da se odmorimo od naporne i zahtjevne utakmice s PAOK-om i da se spremimo za utakmicu protiv Crvene zvezde. Iz mog ugla gledano, po pozicijama igrača, sigurno će me razumjeti, da ja kao trener nemam ni na jednoj poziciju nekakvu prednost sa koje bih mogao da zaprijetim ekipi Crvene zvezde", iskren je trener Aleksandrovčana.

Ipak, predaje nema.

"Međutim ono što sam rekao svojim igračima, ja kao trener sa bijelom zastavom sa ovim timom neću izaći ni pred ijednu ekipu i tako će biti i protiv Crvene zvezde. Pokušaćemo da damo maksimum od sebe, da pružimo ogroman napor i da se kvalitetnijem protivniku suprotstavimo na što bolji mogući način. Gledajući svo ovo što sam rekao, ako nam se ukaže i promil, nadam se, nekakve šanse mi ćemo je znati iskoristiti", poručio je Bajić.

Crvena zvezda oba dosadašnja meča u ABA ligi riješila je u svoju korist. Protiv Splita je slavila ubjedljivo 97:61, dok je na domaćem terenu savladala i Budućnost. U duelu prošlogodišnjih finalista bilo je 71:63 u korist Beograđana.

S druge strane, duel sa "crveno-bijelim" Igokea dočekuje s polovičnim učinkom. Bajićevi izabranici prvo su na svom terenu tijesno slavili protiv čačanskog Borca 91:89, nakon čega su u gostima poraženi od FMP-a 81:89.

Duel Igokee i Crvene zvezda na programu je u nedjelju od 19 časova.

(MONDO)