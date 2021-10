Bajić bez zamjerki za igrače nakon poraza Igokee u Podgorici: Otkazan nam je let za Beograd, jutros smo ustali u 4.00!

"Međutim, kao trener ne mogu ništa da zamjerim ekipi, nakon svega što se sinoć izdešavalo. Jednostavno, nisu imali sna pred meč, spavali su samo 3-4 sata, i to je možda i najveći razlog što smo poraženi u ovom duelu."

Izvor: ABA liga

Košarkaši Igokee odlično su počeli meč u "Morači" protiv Budućnosti, poveli dvocifrenom razlikom (14:24) – a onda stali.

Podgoričani su preuzeli kontrolu i na kraju trijumfovali rezultatom 81:68, nanijevši timu iz Aleksandrovca jedanaesti poraz u isto toliko međusobnih duela u Crnoj Gori.

"Teško je komentarisati, pogotovo što je nama ovo četvrta utakmica u posljednjih deset dana. Krenuli smo od PAOK-a preko Crvene zvezde do Galatasaraja i sada Budućnosti, sve su to kvalitetne ekipe i sigurno se to osjetilo na večerašnjoj utakmici. I što je još gore što nam se desilo, a kad je put u pitanju, mi smo oko 14 časova krenuli za Beograd, ali smo ostali do ponoći. Otkazan je let, jutros smo ustali rano, u četiri, let je bio rano i sigurno je to jedan od uzroka poraza. Sigurno kvalitetnijoj ekipi Budućnosti smo parirali 25 minuta. Međutim, kao trener ne mogu ništa da zamjerim ekipi, nakon svega što se sinoć izdešavalo. Jednostavno, nisu imali sna pred meč, spavali su samo 3-4 sata, i to je možda i najveći razlog što smo poraženi u ovom duelu", rekao je trener Igokee Dragan Bajić na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Problem je i izostanak treninga koji je planiran za jutros.

"Željeli smo dogovorimo još neke stvari za meč jer stvarno nismo imali vremena znajući da smo prije 2-3 dana imali meč sa Galatasarajem. Međutim, ne zamjerim ništa momcima, dali su onoliko koliko su mogli u ovom trenutku. Budućnost je mnogo kvalitetniji tim od nas, čestitam im i želim im puno sreće u nastavku prvenstva, a mi moramo dobro da se odmorimo od ovog rasporeda. Sad imamo pet dana do prve utakmice, sa Splitom, da se što bolje spremimo. Sad u narednih par kola ABA lige dolaze ekipe koje su otprilike našeg kvaliteta i tu ćemo sigurno tražiti svoju šansu, da ostvarimo što je moguće više pobjeda", zaključio je Bajić.

Meč sa Splitom igra se 22. oktobra u dvorani u Laktašima.