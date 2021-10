Partizan mora da nastavi tako, najborbenije i do zadnjeg atoma: Obradovićeva poruka iz Pionira, to traži od 1. sekunde!

Crno-bijeli su spremni za prvi evropski meč pred svojim navijačima. U goste dolazi turski predstavnik.

Košarkaši Partizana u "Pioniru" se spremaju za prvi meč Evrokupa u Beogradu, u kojem će u srijedu od 20.30 časova igrati protiv Turk Telekoma iz Arkane.

Nakon svih pet pobjeda na startu ABA lige i trijumfa na "otvaranju" Evrokupa u Hamburgu, ekipa Željka Obradovića motivisana i spremna čeka evro-premijeru pred svojim navijačima.

U najavi utakmice, "Žoc" je poručio šta traži od svog tima.

"Pred nama je prva utakmica ispred naših navijača u Evrokupu. Cilj je da se nastavi u ritmu kojem smo bili do sad, to znači najborbenije i do zadnjeg atoma snage. Od prvog sekunda da probamo da agresivnom odbranom dođemo do onoga do čega smo dolazili u zadnjim utakmicama", rekao je Obradović za klupsku televiziju.

"Žoc" prije svega zahtijeva koncentraciju od svog tima, a o sutrašnjem rivalu govori uz dozu opreza, bez želje da naglašava lidere poput Erona Harisona, bivšeg šutera Galatasaraja i Olimpijakosa i Aleksa Pereza (28), plejmejkera koji je prošle sezone bio u Fenerbahčeu.

"Ekipa Ankare imala je par veoma dobrih utakmica, tačno je da su odigrali nešto slabije u par utakmica, ali su otvorili Evrkoup na odličan način, vrlom dobrom igrom i pobjedom. Ponavljam još jednom, naša agresivnost od porvog do posljednjeg minuta je nešto najvažnije", dodao je Obradović.

