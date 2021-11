Kevin Panter je već postao ljubimac navijača. Posebno poslije šuta za pobjedu protiv Huventuda.

Izvor: MNPRESS

Ponovo je "Pionir" eksplodirao. Zemljotres u kultnoj košarkaškoj dvorani izazvao je Partizan.

Crno-bijeli su poslije preokreta savladali Huventud (68:67) u krcatoj dvorani. Glavni "krivac" za sve bio je Kevin Panter.

Njegov pogodak u posljednjim sekundama je bio ključ za trijumf. Kao junak trijumfa je bio među posljednjima koji je izašao iz svlačionice, prije njega su otišli i Željko Obradović i skoro svi saigrači.

"Izvinite na čekanju, izvinite, morao sam da stavim led, pa da malo odmorim i sve to", obratio se Kevin novinarima koji su čekali.

Vidi opis MVP Panter prvo skočio u publiku! Kevin izazvao eksploziju, pa otkrio šta je Obradović tražio prije ključnog šuta! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Očekivano, glavna tema je bio koš koji je presudio.

"Hoćete da znate koju akciju smo pozvali? Zove se 'tambs ap' akcija", izgovorio je Kevin, nasmijao sve i potvrdio dobro raspoloženje.

Potom je nastavio sa objašnjenjem.

"Trener Obradović je rekao da uzmem loptu. Prije toga sam dao koš na istu akciju, očekivao sam da će biti preuzimanje. Nisam znao da li će me udvojiti, to su radili tokom meča kada sam šutirao neke trojke umjesto da napadnem i idem na obruč. Došao sam do pozicije koju sam želio."

Pričao je i o tom samom momentu i šta mu je prolazilo kroz glavu.

"Na umu mi je bilo samo da me ne udvoje. Dešavalo mi se to tokom karijere, udvajanja i molio sam se da se to ne dogodi. Nisu to učinili i eto."

Da je već "ukrao" srca navijača moglo je da se vidi po skandiranju koje je dobio. Orilo se dvoranom "MVP, MVP".

"Trudim se da uradim svoj dio posla i da dam doprinos. Osjećaj je stvarno nevjerovatan. Uložio sam mnogo vremena i rada u te šuteve koje ljudi vide da pogađam. Sve to zbog ovakvih momenata. Cijenim to i znam da moram da nastavim."

Pogledajte 00:16 Ovacije za Kevina Pantera Ovacije za Kevina Pantera Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Čim se oglasila sirena koja je značila da je meč gotov i da je Partizan pobijedio Panter i Ledej su bili prvi koji su skočili u prve redove, među navijače.

"Morao sam da skočim u publiku. Podržavali su nas tokom svih 40 minuta. Želio sam na taj način da im pokažem da ih cijenim."

Uslijedio je povratak na njegovu igru i na forsiranje poludistance. Šuta koji možda i "umire" u košarci, a koji Kevin pogađa u veoma visokim procentima.

"Radim na tome cijelog života, tokom cijele karijere, još od kada sam bio dijete. Mnogi ljudi ne vole taj šut, više vole trojke ili da napadnu obruč. Ta poludistanca je najteža za branjenje."

Na kraju je dobio i pitanje o poređenju sa Džamalom Krofordom zbog sličnih šuteva.

"To je na vama da procijenite. Ja radim svoj posao, gledam snimke ostalih igrača. Najviše gledam Kevina Durenta i Lua Vilijamsa, njih dvojicu baš dosta gledam", zaključio je Panter.