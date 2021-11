Zvezda bez važnog igrača na Panatinaikos! Radonjić potvrdio lošu vijest - plejmejker se ne vraća protiv grčkog tima

Dejan Radonjić ponovo ima probleme sa rosterom tima pred utakmicu sa Panatinaikosom u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Poslije pobjede protiv Mege u ABA ligi košarkaše Crvene zvezde čekaju nove obaveze.

U elitnom takmičenju dočekuju Panatinaikos. Utakmica počinje u četvrtak u 18 časova, pošto je Evroliga usvojila molbu crveno-bijelih i pomjerila početak.

Uoči tog duela je na pitanja novinara odgovarao trener Dejan Radonjić. Pohvalio je narednog rivala.

"Čeka nas meč protiv dobre ekipe koja ima kvalitet kao i sve evroligaške ekipe. U dosadašnjim mečevima su pokazali kako mogu da igraju, savladali su i prvaka Evrope Efes i to prilično ubjedljivo. Imaju igrače koji mogu mnogo toga da urade na obe strane terena", rekao je Radonjić.

Zna šta bi mogao da bude ključ uspeha.

"Moramo da budemo spremni da"čitamo" odbrane, da zadržimo nivo u defanzivi koji je prisutan bio do sada. Sve što smo prošli do sada, uz ogromnu problematiku i izostankom igrača, kod nas to dosta dugo traje. Bez obzira na sve to, respektujemo protivnika i želimo da sa našim navijačima pružimo dobru igru u što dužim intervalima i da osvojimo bodove."

Ni na ovom meču neće bit povređenog Erona Vajta, a loša vijest je da se Nikola Ivanović nije dovoljno oporavio od problema sa koronom i da ni na njega neće moći da računa. Pod upitnikom je bio i Branko Lazić zbog privatnih problema.

"Ivanović i Vajt su odsutni. Lazić je odradio trening, očekujem da će biti u timu i da će dati doprinos i da će zajedno sa saigračima odigrati kvalitetan meč protiv dobrog rivala."

Crveno-beli su na pripremama pobedili Panatinaikos. Strateg srpskog tima ne želi da priča previše o tom duelu.

"Pogrešno je praviti komparaciju sa tim, prije svega zbog različitih trenutaka. Puno toga se dogodilo od tada, svako se na svoj način gradio kroz svoje lige. Oni su igrali sasvim dobro, pripremamo se analizirajući sve što su do sada uradili. Moramo da budemo spremni da 40 minuta pružimo igru koja je potrebna za pobedu."

Dobra stvar za Zvezdu je što igraju drugi meč kod kuće.

"Ne može raspored da bude isti kao što je bio, sada je ovakav. Taj period koji je bio od četiri meča u osam dana je bio samo deo, imali smo 11 mečeva u celom oktobru. Čak i da smo svi bili kompletni bilo bi teško. Pokušali smo da uradimo sve što je moguće, uslovi nisu bili idealno, zbog opterećenosti igrača. Kroz rad smo pokušali da uradimo to što smo uradili da bismo u četvrtak bili dovoljno dobri da možemo da igramo zadovoljavajući meč."

Na kraju je imao poruku za navijače.

"Nadam se da ćemo imati onakvu podršku koju želimo da osetimo da bi uprkos svih problema odigrali iznad naših mogućnosti", zaključio je Radonjić.