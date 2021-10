Radonjić otkrio plan Zvezde - tri putovanja za tri dana: Predstoje teška iskušenja, ali crveno-bijeli su spremni!

Vrlo bitna pobjeda njegovog tima, a potom slijede čak tri puta za samo tri dana.

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Mornar Barsko zlato

Crvena zvezda je na gostovanju savladala Mornar u meču koji je prelomljen tek u finišu, a trener Dejan Radonjić je posle meča istakao da je upravo finiš meča bio ključan.

Nije njegov tim na startu dobro krenuo, ali kako je meč odmicao uspjeli su na krilima sjajne igre Ognjena Dobrića da dođu do pobjede.

"U početku je Mornar diktirao dešavanja na terenu, nismo uspijevali da dođemo do igre, posebno u odbrani. U drugoj četvrtini je to bilo značajno bolje, gradili smo igru i rezultat, koji smo lako ispuštali. To se nastavilo i u nastavku, gdje se dogodilo da je Mornar preokrenuo i ugrozi nas. Čestitam im na jako dobroj igri. Uspjeli smo na kraju da budemo dobri u oba pravca, da nešto pametnijom igrom u napadu dođemo do prednosti i održavamo je", istakao je šef struke crveno-bijelih.

Sada njegov tim nastavlja sa serijom gostovanja, pošto prvo idu na noge Monaku, a onda i Olimpiji u Milano.

"Došli smo do pobjede koja stvarno ima značaj u ovom napornom ritmu, poslije teških duela koje smo imali - u petak, pa ovdje... Večeras putujemo za Beograd, sutra za Monako, a prekosutra za Milano. U dobrom raspoloženju idemo na teška iskušenja koja nam predstoje", zaključio je on.

Crveno-bijeli su ovom pobjedom došli na diobu drugog mjesta u ABA ligi, a sada žele da pobjedama u Evroligi stignu do gornjeg dijela tabele u elitnom takmičenju.