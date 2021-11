Ovo niste znali o Mišku Ražnatoviću: Bio student generacije, prije menadžerske karijere igrao košarku sa Pekovićem!

Miodrag Miško Ražnatović sada je poznati menadžer, a nekada je igrao košarku.

Izvor: MN PRESS

Sada svako ko prati košarku zna za Miška Ražnatovića kao menadžera koji vodi karijere mnogih zvijezda poput Vasilija Micića i Nikole Jokića, ali nije uvijek bilo tako.

Kada je završio fakultet počeo je da se bavi nečim drugim, ali ga je ljubav prema košarci vratila u svetu sporta.

"Nakon što sam završio Pravni fakultet imao sam ozbiljnu advokatsku kancelariju i svi moji planovi tada su bili vezani za pravosuđe, no sredinom devedesetih godina igrači u Srbiji počeli su da dobijaju veće novčane iznose i pravna zaštita ugovora postala im je znatno važnija. Tim sportskim pravom, da to tako nazovemo, tada se niko nije bavio, a igrači su me uglavnom znali s košarkaških terena jer sam te 1995. godine još uvijek aktivno igrao u srpskoj ligi", otkrio je on za hrvatski "Tportal".

On je istakao da na početku karijere mnogi nisu dobro gledali na ono čime se bavi, pa je imao problema i sa Košarkaškim savezom Jugoslavije.

"Početak, kao i svaki, bio je turbulentan jer sam bio na meti klubova, pa čak i KSJ-a, ali su se stvari odlično odvijale za igrače i broj klijenata je rastao. Poslije nekog vremena uvidio sam prostor da, pored pravnog posla, igračima pronalazim poslove imajući u vidu kontakte i košarkaško znanje koje sam posjedovao", dodao je on.

Mnogi to ne znaju, ali Miško Ražnatović je na fakultetu bio student generacije!

"Bio sam student generacije i završio fakultet prije 22. rođendana, tako da je svima jasno koliko to nije bilo jednostavno", ispričao je on.

A kada je nabrajao idealnu petorku igrača koje je zastupao, pomenuo je i još jedan za mnoge nepoznat detalj. Davor Adam se u intervjuu za MONDO prisetio Ražnatovićeve košarkaške karijere, ali malo ko zna da je sadašnji menadžer dijelio svlačionicu sa Nikolom Pekovićem.

"Vasilis Spanulis svakako je zaštitno lice agencije i neko ko je proveo sa mnom skoro 20 godina. Rasli smo zajedno i šta god se bude događalo u budućnosti, on će biti uvijek malo ispred svih. Nikola Jokić je svakako tu kao neko ko je postao najbolji igrač svijeta. Nikola Peković je momak kog zaista obožavam i imam velike emocije prema njemu. Možda i zato što smo jednu sezonu igrali zajedno u Banjici, kada je on bio 17-godišnjak", otkrio je Ražnatović.