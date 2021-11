Džikić i Jovanović složni, znaju šta je presudilo: Mega konačno stavila tačku na probleme, Budućnost pred izazovima!

Vrlo je jasno šta je bilo ključno na kraju meča.

Izvor: Youtube/screenshot/KK Mega Mozzart

Mega je uspjela da napravi iznenađenje i da savlada Budućnost na svom terenu, a poslije te utakmice trener gostiju Aleksandar Džikić istakao je da je presudio ofanzivni skok domaćina.

Karlo Matković je uspio da dominira pod košem i da pokupi mnogo skokova, što je dalo šansu Megi da popravi svoje promašaje i izradi prednost.

"Prije svega želim da čestitam Megi, odlučila je ta njihova energija u ofanzivnom skoku i poeni koje su dali poslije toga. I kad promaše te lopte su bili kratki odbici, oni su to rješavali. Mi smo mogli možda malo drugačije da odigramo u završnici, ali tako je kako je, idemo dalje. Naš raspored je takav, u seriji smo teških utakmica. Odavde već putujemo za Veneciju, u hodu ćemo se prestrojavati i pokušati da budemo bolji već u sljedećem meču" rekao je Džikić poslije meča.

I poslije poraza od Crvene zvezde Vladimir Jovanović je pričao o problemima svog tima. Sada su oni izgleda iza ekipe...

"Ja sam najavio stvarno, mi smo prethodne dve nedjelje imali dosta personalnih problema. Pored kovida su se pojavile i neke povrede, ništa pretjerano teško i ozbiljno, ali dovoljno da nas odvoji od treninga i utakmica koje su bile iza nas. Stvarno u ovome sastavu, gdje je da kažem em smo mladi em nas nema previše da bi mogli da istrpimo to, bilo je teško sprovesti uopšte neki trenažni proces. Evo juče su nam se priključili Malkom i Rudan i to sad sa nekom kontrolisanom minutažom pokušamo da ih koristimo", ispričao je on.

I on je istakao ofanzivni skok kao glavni razlog pobjede svog tima.

"Sama utakmica je bila jako dobra sa naše strane. pokazali smo intenzivnu košarku na oba kraja. Ono što nismo na prethodnim utakmicama radili sada smo iskontrolisali skok, otvorili kontranapade, dali lake poene, ali smo prije svega uspjeli da nametnemo jedan ritam u napadu našim skokom gdje smo uvijek poslije promašaja imali jednog ili dva igrača na obruču", dodao je on.