Na vrhu Partizan i Zvezda, a na dnu... kratka horor priča! MONDO kolumna o ABA ligi - šta smo vidjeli pred vječiti derbi

Kolumnista MONDA Miloš Jovanović napravio je tradicionalni "presjek stanja" na Jadranu poslije još jednog kola. U narednom nas čeka najveća utakmica do kraja godine, a evo šta smo vidjeli uoči nje.

Izvor: MN PRESS

Sedmo kolo, i više nema ekipa bez pobjede!

To su velike vijesti ove nedjelje, ali ne i jedine. Naime, sada kada je prošlo više od frtalj regularne sezone, red je da malo i mi u termometru promijenimo pravila. Do danas, ekipe su bile rangirane isključivo po najtrenutnijoj formi, i prvih sedam mjesta bila su rezervisana za pobjednike od vikenda.

Sada, može se reći da imamo nekakav uviđaj u svačiji kvalitet, potencijal, kao i veći uzorak forme, pa ova imaginarna tabela može poprimiti i svoj pravi oblik kakav smo zamislili na početku sezone – čitaj, jeftina kopija ESPN-ovih "pauer renkinga" koji cijenjene kolege objavljuju svake nedjelje za NBA.

Pa, da krenemo!

PARTIZAN (7-0, prošle nedjelje 1.)

"Gole su lutke sa naslovnih strana", pjevao je Bora Đorđević prije četrdeset godina i zatim u sljedećem stihu predvidio kombinovani jadransko-evropski start crno-bijelih u sezoni 2021-22. FMP je, izuzmemo li Huventud, predstavljao najtvrđi orah u dosadašnjem rasporedu, ali ne dovoljno tvrd da se ne ostvari trijumf, uz, notirajmo i ovo, sve bolje partije Balše Koprivice i sada već konzistentno dobrog Alekse Avramovića.

Izvor: MN PRESS

CRVENA ZVEZDA (6-1, prošle nedjelje 2.)

"Moje kraljevstvo za šut" je vjerovatno nešto što bi Dejan Radonjić rekao da je bio akter neke Šekspirove drame o košarkaškim trenerima. Ali, želje se ponekad i ostvare, pa je tako Zvezda u Zadru počastila svoje navijače sa čak deset trojki, uz solidnih 38.5% uspješnosti.

Crveno-bijeli ovako dobro za tri nisu šutirali još od prvog kola kada su porazili Split – izgleda da miris Dalmacije stimuliše procente za tri.

Izvor: MN PRESS

BUDUĆNOST (5-2, prošle nedjelje 3.)

Iako je ABA liga po ocjenama izvjesnih tek osmo najvalitetnije takmičenje u Evropi, svako gostovanje je potencijalna mina. U to se ovog vikenda uvjerio i Aleksandar Džikić, čija je Budućnost proklizala u Jerkoviću protiv jako inspirisane Mege. Nisu Podgoričani imali neophodne energetske nivoe da ovu utakmicu riješe u svoju korist – primili su dosta poena u reketu i generalno loše branili neke rutinske situacije. Svijetla tačka je to što se konačno “javio” Vladimir Micov, čiji se šuterski učinak čekao do ove utakmice.

CEDEVITA OLIMPIJA (4-3, prošle nedjelje 5.)

Trebalo je Jurici Golemcu nešto vremena da otkrije koje su prave snage njegove ekipe, ali čini se da se kockice sada polako sklapaju. Drugo kolo za redom, Ljubljančani "melju" protivnika jakim tempom, i brzom i dinamičnom igrom sa puno šuteva za tri i dobrim protokom lopte. Kad smo kod protoka, kad Cedevita pobjeđuje prosjek asistencija im je 22.75. Kad gube, 13.33, i to je ono što prije svih Markus Kin i Džejkob Pulen moraju imati na pameti prije nego što riješe da šutnu iz nemogućih pozicija.

Izvor: MN PRESS

FMP (5-2, prošle nedjelje 4.)

Neki bi sada rekli da je FMP svoju najbitniju brigu prebolio. Ekipa je pokazala dovoljno zuba, ostvarila neki početni kapital, i čini se da opstanak neće biti problem, kao i da doselekcija nije nešto što bi drastično uticalo na dostizanje inicijalno postavljenih ciljeva. Međutim, čini se da "Panteri", predvođeni Nenadom Stefanovićem, nisu riješeni da sjede skrštenih ruku – protiv Partizana su se borili sve do samog kraja, i samo ih je par početničkih grešaka koštalo ulaska u napetiju završnicu. Takođe, znate li kad je Brajs Džons posljednji put promašio slobodno bacanje? Prvog oktobra. A nije da ih ne šutira...

MEGA (3-4, prošle nedjelje 10.)

Svaka ekipa Mege je svojevrsna misterija. Ko će iskočiti? Ko je oslonac? Kome ide lopta? I dalje nemamo prave odgovore, ali kada se Megini klinci (dobro, i Skuči) dogovore, imaju plej-of potencijal. Zato, ove nedjelje na potencijal šesto mjesto – ali bogami i na Karla Matkovića, koji je odigrao stvarno ozbiljno protiv jake ekipe i nagovijestio ono što najavljujemo odavno... Takođe, Nikola Jović vrlo tiho penje prosjeke na dvocifreno. Pratite ovu ekipu.

IGOKEA (3-4, prošle nedjelje 8.)

Serija od dva poraza sigurno neće popaliti previše lampica, jer je ipak još uvijek rano za tugu. Međutim, Igokea se mora brzo presabrati – uspjeli su da izgube u Baru uprkos tome što je domaćin pustio tradicionalnih 40% skoka, a pogotovo zabrinjava sekvenca čudnih poteza u samoj završnici. U dobrim vijestima, Dalibor Ilić je izgleda zaista popravio šut i ulazi u dobru formu. Ali neko će morati i da ga isprati...

Izvor: MN PRESS

DERBI SC (4-3, prošle nedjelje 9.)

U prethodnom kolu smo ustanovili da kad Vinjalesa ne ide, da je zadatak razigrati Kamenjaša. To se nije i desilo i zato je i izgubljen meč u Novom Mestu, međutim trener Žakelj je izvukao pouku – Vinjales ni ove nedjelje nije blistao u procentima, ali je moćni Kenan dobio svoje, i uredno spakovao 15/10 uz tek dva promašaja iz igre. Igre "studenata" su prije svega opomena za Megu i Igokeu – ako predugo budu spavali u formi, ima ko da se ušunja na to 6. mjesto.

CIBONA (4-3, prošle nedjelje 12.)

Kviz pitanje – kako se zove ekipa iz glavnog grada bivše SFRJ republike u kojoj igra puno mladih i perspektivnih igrača, ima uspone i padove u formi i vodi je Vlada Jovanović? Šta god odgovorite, u pravu ste, ali ona beogradska varijanta ima čini se ipak dužu klupu i nekoliko jačih aduta u svom špilu. Ova zagrebačka, pak, dosta oscilira i prilično je neubjedljiva kad starteri ne proizvedu ono svoje. Protiv Krke su nametnuli jak ritam i izdržali. Sad je pitanje mogu li tako i makar svake druge nedjelje.

BORAC (2-5, prošle nedjelje 11.)

Imao je Borac u Podgorici stvari u svojim rukama sve do posljednja tri minuta, kada je, pri prihvatljivom minusu od dva poena, dopustio Derbiju da serijom 14-2 riješi meč u svoju korist. Iako Čačani šutiraju za tri odličnih timskih 38.4%, u posljednja tri kola – u kojima imaju tri poraza – ta brojka je svega 30%. Vidjećemo da li će ih relativno povoljan raspored koji slijedi malo "povaditi" i stabilisati.

KRKA (3-4, prošle nedjelje 6.)

Po drugi put u tri utakmice, Krka doživljava pravi brodolom u regionalnoj prestonici. Sada im je, nakon Partizana, lekciju očitala i Cibona, a 38 razlike djeluju još i kao blaga presuda izrečena za lošu partiju "Roka i njegove braće". Krku ispadanje vjerovatno ne treba da brine, ali učinili bi sebi uslugu ako bi malo proigrali na ovim jačim gostovanjima, jer previše ovakvih performansa može uticati na moral.

MORNAR (1-6, prošle nedjelje 14.)

Nakon što je ravno šest nedjelja Neptun slao talase, stigla je i ekipa Mornara do prve ABA pobjede ove sezone. Da, opet nisu mogli da zagrade bezmalo ništa pod svojim košem, da, i dalje im fali mnogo toga, ali sada su barem pokazali zube, pošteno se "pobili" i zaslužili te bodove. Međutim, ne treba se zavaravati – ovoj ekipi i dalje treba mini-remont i to što prije moguće. Braća Pavićević znaju šta im je za činiti...

ZADAR (1-6, prošle nedjelje 13.)

Ista meta, isto odstojanje... ili ne? Čini se da Anzulovićev Zadar malo više "zapinje" nego Perinčićev. Karter je malo konzistentniji, Marčinković ide glavom u reklame ne bi malo odobrovoljio tvrdo jezgro navijača koje je stupilo u bojkot zbog njega, a Mavra i Vuković polako dolaze na svoje. Protiv Zvezde se to baš i nije dalo primijetiti, ali čini se da Zadar vidi neko svjetlo na kraju tunela. Da li je spas ili voz, vidjećemo u nedjeljama pred nama.

SPLIT (1-6, prošle nedjelje 7.)

Kratka horor priča – Darko Bajo izašao iz igre nakon pet minuta i nije se vraćao. Nakon toga, vidjeli smo standardan repertoar "žutih", čitaj, za tri je šutnuo svako ko nije žurio na "Jadroliniju". Sani Čampara je ubacio 13 poena bez promašaja i to je nekakva olakšavajuća okolnost, ali bez Baje i Žganca (koji nije ni ulazio u igru) Split nema skakačko pokriće za onoliko ispaljenih šuteva i jednostavno nije konkurentan osim ako im se ta trojka ne popravi na 65%. A neće, vrlo izvjesno.