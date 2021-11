Igokea "sa stilom" izašla iz krize! Plus 16 protiv Mege - 22 poena Ilića i 11 asistencija Robinsona!

Samo jednu pobjedu su imali igrači Igokee na posljednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, a onda su "očitali lekciju" timu Vlade Jovanovića.

Ekipa Igokee večeras je u Laktašima, u pretposljednjoj utakmici osmog kola ABA lige, trijumfovala nad Megom Basket i najavila bolje dane pred "paklen" raspored do kraja 2021. godine:

IGOKEA – MEGA BASKET 79:63 (18:15, 24:17, 16:16, 21:15)

Do ovog meča, Igokea je na posljednjih sedam utakmica upisala šest poraza i upala u rezultatsku krizu, ali je tim Dragana Bajića večeras pokazao da to ostavlja iza sebe i da mogli i da se očekuju bolji rezultati.

Poslije egala na semaforu (7:7), Igokea je vezala šest poena, a najznačajniju ulogu u ranoj fazi meča odigrao je Dalibor Ilić, koji je postigao sedam od prvih 13 poena "igosa".

Mladi tim Vlade Jovanovića odmah je uzvratio, serijom 0:8, za 13:15, ali da domaćin na prvi dvominutni odmor ode uz prednost pobrinuo se Darko Talić, trojkom za 18:15 sa zvukom sirene.

Poslije trojke Taja Volera, klub iz Aleksandrovca je odmakao gostima na pet poena (27:22), nakon čega je strateg Mege iskoristio prvi tajm-aut.

Odgovorio je Malkolm Kazalon dalekometnim hicem, ali je Bajićeva ekipa ipak uspjela da odbije dodatni atak rivala, te do odlaska na odmor i uveća prednost, do maksimalnih plus osam u prvom poluvremenu (40:32), poslije, na kraju, "duge dvojke" Markela Starksa sa istekom vremena.

Poslije minut i po igre u nastavku, nakon mini-serije Dešona Stivensa, Igokea je odmakla na 14 poena (46:32), a maksimalan plus razigrani domaćin imao je na nešto više od tri minuta do kraja, kada je na semaforu pisalo 77:59.

U pobjedi Igokee, odličnu partiju zabilježio je Dalibor Ilić sa 22 poena i osam skokova, dok je "lopte sa očima" dijelio Džejms Robinson koji je 11 puta asistirao saigračima!

Kod gostiju, Nikola Đurišić se zaustavio na 14, a Malkolm Kazalon na 13 poena.

U narednom kolu, u četvrtak, Igokea će gostovati Zadru, a potom 4. decembra slijedi domaći okršaj sa Partizanom.

Osmo kolo regionalnog takmičenja biće završeno u beogradskom Pioniru, gdje se od 19 časova sastaju vječiti rivali, Crvena zvezda i Partizan.

IGOKEA: Vulić, Starks 6, Robinson 4, Tanasković 5, Radanov 5, Jošilo 4, Talić 5, Ilić 22, Stivens 6, Voler 8, Fundić 2, Đorđević 12. Trener: Dragan Bajić.

MEGA BASKET: Balcerovski 8, Vujić, Ruzencev 6, Jović 6, Rudan 2, Kočović, Smit 9, Janković 2, Cerovina, Matković 3, Kazalon 1¸3, Đurišić 14. Trener: Vladimir Jovanović.

ABA LIGA – 8. kolo

Crvena zvezda – Partizan (19.00)

Odigrano u petak:

FMP – Studentski centar 104:99

Split – Krka 87:77

Odigrano u subotu:

Borac – Cibona 59:62

Budućnost – Zadar 84:69

Cedevita Olimpija – Mornar 79:59