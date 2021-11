Željko Obradović odmah poslao Piksiju poruku: Vidio sam slavlje i gol u 89. minutu, pisao sam Draganu

Velikani srpskog sporta zajedno su gostovali u emisiji i izrazili veliko poštovanje jedan prema drugom.

Legende srpskog i evropskog sporta, Željko Obradović i Dragan Stojković Piksi, gostovali su zajedno na TV Prva u petak uveče i otkrili zanimljiv detalj od nedjelje uveče.

Odmah poslije pobjede Srbije protiv Portugala u Lisabonu, vrijedne plasmana na Svjetsko prvenstvo, trener košarkaša Partizana čestitao je SMS porukom selektoru "orlova".

"Odmah sam mu poslao poruku poslije utakmice, čestitao mu na velikom uspjehu i na načinu kako su odigrali cijele kvalifikacije. Nije samo ova utakmica odlučila, trebalo je doći do te situacije da treba da odigraš utakmicu koja će da te vodi na Svjetsko prvenstvo", rekao je Obradović.

Zbog nastupa svog tima u "vječitom derbiju", najtrofejniji stručnjak Evrope nije stigao da uživo prati veliku fudbalsku utakmicu, ali je u hotelu odgledao najbitnije detalje i uživao u ogromnom uspehu.

"Prije toga sam imao utakmicu protiv Zvezde i izgubili smo i veoma kasno smo se vratili. Gledao sam detalje utakmice, snimke, radovali smo poslije. Bio sam u hotelu sa stručnim štabom i čuli smo radost ljudi koji su pored sjedili, pa smo vidjeli da smo dali gol u 89. golu. Siguran sam da će to uvijek pamtiti. Poslao sam Draganu poruku i čestitam, zaista, ogroman uspjeh", dodao je on.

"Ovo nikad neću zaboraviti. Ovo je kao kada sam dao dva gola za reprezentaciju protiv Španije 1990. godine", odgovorio je Stojković.

"Žoc" je otkrio da je spletom okolnosti upoznao i neke od reprezentativaca Srbije.

"Imao sam slučajno priliku da upoznam neke od tih momaka, izuzetno su skromni i zaslužili su sve što su uspjeli. Siguran da će zajedno sa selektorom imati najveću mogući ambiciju i da tek treba da se radi. Želim im sve najbolje, naravno", poručio je devetostruki šampion Evrope.

Obradović je zaključio i šta je bilo podjednako važno kao i završni trijumf reprezentacije u Lisabonu.

"Fudbal je nešto što cijela nacija uvijek gleda, prati, ali vratio bih se na taj početak kvalifikacija, na to što im je Dragan usadio vjeru, uspjeh, način rada i to je rezultiralo fenomenalnim uspjehom".

Na pitanje da se sjeti svojih najljepših trenutaka, Obradović nije htio da pojedinačno govori o nizu svojih uspjeha, ali je priznao da je uvijek najviše uživao kada je igrao sa grbom Srbije ili vodio reprezentaciju.

"Mogao bih da se vratim od početaka, od prve titule sa Partizanom, koja je bila ogromno iznenađenje s obzirom na to koliko smo mlad tim, ali bez obzira na sve, najveća emocija bila je reprezentacija, i kada sam igrao i kada sam bio trener. To je neponovljivo i ostaje duboko u svima nama. Jedva smo čekali da se okupimo u reprezentaciji. Kada je moj kum Duda Ivković bio selektor proveli smo više od četiri mjeseca zajedno, kvalifikacije za Olimpijske igre i Olimpijske igre su bile. Najviše pamtim stvari iz reprezentacije, i kao igrač i kao trener. Bilo je toliko toga i bilo bi veoma teško da izdvojim nešto".

Da li bi se vratio na klupu reprezentacije? "Žoc" je ponovio da je to za njega završena priča i da je sada fokusiran samo na Partizan.

"Ja sam to završio 2005, nažalost sa negativnim rezultatom. Imao sam sreću da radim sa fenomenalnim generacijama igrača, bili smo drugi na Olimpijskim igrama, prvaci Evrope, svijeta, poslije toga su došli negativni rezultati i to je odavno iza mene. U svakom trenutku sam bio spreman da pomognem reprezentaciji i svim ljudima koji su vodili reprezentaciju i drago mi je da u ovom trenutku imam izuzetnu saradnju sa gospodinom Pešićem", rekao je Obradović.

"Pešić je bio na treningu, uzeće nekoliko igrača iz Partizana i predočio sam mu šta može da očekuje od njih. U ovom trenutku sam prezadovoljan i presrećan što sam se vratio u klub koji toliko volim. Radio sam 13 godina u Panatinaikosu i naravno da vam to postane kuća i da ga mnogo zavolite, kao i u Fenerbahčeu što sam radio sedam godina... Dakle, u ovom trenutku sam fokusiran samo na Partizan i stvarno mi je samo to u glavi. Kari Pešić je izvanredan, osvajao trofeje, bio prvak svijeta, imam ogromno povjerenje u njega i mislim da je to pravi izbor. Najbitnije je da ove kvalifikacije prođu na najbolji mogući način", dodao je "Žoc".

"U ovoj zemlji ima mnogo podjela i ovo je trenutak kada se svi ujedine, kada se ne gleda ko je član kog kluba, prolazio sam to i znam kako je Piksiju. Znam kao navijač kako proživljavam. Uvijek razmišljam na isti način - vjerujem da je i Piksi počeo da igra ne razmišljajući dokle će i šta će da uradi. Ja sam počeo da treniram pod uticajem toga što sam odrastao u gradu u kojem je bio Kićanović, imao sam 13 godina, prije toga sam gledao i velikog igrača iz Čačka Radmila Mišovića. Nijednog trenutka nisam pomislio da će to biti tvoja profesija. A, onda to zavoliš...", prisjetio se "Žoc".

"Da se nadovežem", dodao je Piksi.

"Raditi u klubu je jedna stvar, a za reprezentaciju je potpuno nešto drugo. Jedva čekate da se sastanete. Isti osjećaj imam i sad. To ne osjećam, već vidim. Nevjerovatna želja, pokazivanje kolektivnog duha, koji prepoznaje samo pobjednike. Kada dolaze u Pazovu, igrači, osoblje, medicinski staf, to je ispunjenje svih emocija, a vezano je za vašu državu", dodao je Stojković.

"Ljudi danima pričaju o tome, danima. Svi se raduju više od nas samih. A, šta nam znači da odemo, da pijemo, da se napijemo... Naravno, treba i to, lijepo je vidjeti kad bar nečim usrećite naciju, a nama je drago da oborimo neke rekorde, da poslije 37 godina pobijedimo Portugal, da prvi put pobijedimo nosioca grupe, da se u nedjelju poslije utakmice naša zastava vijori u Dohi... Sedma iz Evrope, zamislite. A samo je 13 timova otišlo", podsjetio je selektor.