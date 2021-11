Kari ima problem - niko ne da igrače za reprezentaciju: Nekad su se nudili, sad ne zovu ni agenti!

Ovo nije novost, a djeluje i da se neće skoro završiti...

Selektor Svetislav Pešić pozvao je "orlove", ali do posljednjeg trenutka ne može da zna ko će se pozivu odazvati. Takva je situacija pred kvalifikacione mečeve u novembru, a vjerovatno će biti i kasnije. Problemi postoje, a trenutno niko ne može da ih riješi.

Kako ističe Kari, problem je što igrači trenutno ne mogu sami da odluče. Nekada su vremena bila drugačija, pa su se igrači nudili selektoru, a njihovi menadžeri zvali da preporuče igrača koji bi mogao da skrene pažnju na sebe igrama u nacionalnom timu.

To više ne postoji...

"Svi igrači koje smo zvali to su prihvatili kao izazov. Nažalost, imamo sada jednu situaciju koja je takva da je prošlo vrijeme kada su klubovi zvali mene, dosađivali mi i lobirali da igrači igraju u reprezentaciji. Čak ni agenti ne zovu, niko nije zvao da kaže 'Slušaj Kari, ti ovog igrača ne znaš, ali probaj da ga vidiš, dobar je'", ističe Pešić.

Problem postoji na relaciji sa Evroligom, ali ni nacionalne lige ne izlaze u susret prilikom ovakvih stvari.

"Ko jedino želi da igra za reprezentaciju to sam ja, savez i igrači. Ali oni ne odlučuju, igrači ne odlučuju. Tu ima i objektivnih razloga, Obavili smo razgovor sa svim našim kandidatima koji su u Evroligi. Ono što treba razjasniti je da se Evroliga igra 25. i 26. novembra. To što Evroliga još uvijek nije promijenila svoj kalendar to je jedna stvar. Ali vi imate situaciju da ni nacionalne lige neće da mijenjaju kalendar i da omoguće reprezentacijama da igraju", dodao je selektor.

Kako je istakao selektor, on će tek u hotelu vidjeti na koga stvarno može da računa za mečeve u novembru.

