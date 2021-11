Čović reagovao na Nurkićeve prozivke: Uvrede od takve osobe su za mene kompliment!

Poslije izjave centra Portlanda Jusufa Nurkića o predsjedniku Crvene zvezde, odgovorio je Nebojša Čović.

Bosanskohercegovački košarkaš je u emisiji Igora Miklje "Sport Lihgt" prokomentarisao Čovićevu izjavu da nikad ne bi mogao da obuče dres crveno-bijelih zbog ranijih neprimjerenih izjava.

"Kada vas kriminalci prozivaju, onda znate da radite nešto dobro, je l’ tako? Za dotičnog nemam baš puno riječi. Za mene postoji samo jedan klub u Beogradu, a to je Partizan, tako da svakako ja ne bih mogao da igram za Zvezdu, htio on to ili ne", rekao je Nurkić.

Uslijedila je reakcija Nebojše Čovića, koju prenosimo u cjelosti.

"Jusuf Nurkić navodna “nba zvijezda” (što mi dodatno daje povoda da mu odgovorim) moralna i ljudska nula, neko koji je veličao džamiju Ante Pavelića u ustaškoj NDH, zbog koje je morala da reaguje i jevrejska zajednica i udruženje Simon Vizental, neko koji je svaki svoj javni nastup začinio promocijom pogrešnih (ili za njega pravih vrijednosti) poput nošenja majice sa imenima devetorice ratnih zločinaca koji su se “istakli” ubijanjem Srba i Hrvata tokom građanakog rata u Bosni i Hercegovini!

Neko zbog čijih javnih nastupa su i njegovi čestiti sunarodnici crvenili i otvoreno govorili da ih je sramota. Ako od takvog, i koliko mogu sada već sa sigurnošću da zaključim čovjeka punog mržnje, stižu optužbe - onda je to kompliment!

Kada smo već kod kriminala, nisam upoznat da je bilo ko iz Crvene zvezde ili od njenih simpatizera u zatvoru. Za razliku od nekih drugih…

Na njegovu žalost, znam kako je Jusuf vaspitavan, po kome je dobio ime (ujaku koji je poginuo u građanskom ratu u Bosni) ko mu je otac Haris (takođe vojno angažovan u ratu u Bosni) i koliko zapravo Jusuf “voli” Srbe kod kojih bi na kraju karijere možda da zaradi još neki evro na provjerenoj klubaškoj podjeli. Verujem da bi sa lakoćom nosio dres kluba koji tako mnogo voli, ali me jako zanima kako bi pričao o moralu - i muralu!

Jasno mi je i da odgovor (u vidu najave intervjua na Sportklubu koji tek treba da uslijedi) na moju vrlo preciznu izjavu poslije 26 dana, sada u ovom trenutku, nikako nije “spontan”. Ovakva vrsta “zabave” za javnost sada, savršeno odgovara onima koji bi da probleme koji su im se “uselili” prije sedam dana, sa svoje adrese presele na mene lično i adresu Crvenu zvezdu. Žao mi je, neće moći!

Kao medija koji se poziva na visoku profesionalnost, očekujem od “Sportkluba” da moju izjavu objavi u cjelosti, bez ikakvih redakcijskih izmjena i - zamjena teza.

Lako je sjediti u Portlandu, nositi majice zločinaca i ubica Srba i Hrvata, kačiti slike Pavelićevih džamija, glumiti nekakvog vikend nacionalistu, finasirati odbrane živih ratnih zločinca, koketirati sa estradom, i podgrijavati mržnju. Ako neko tada nije shvatio moju izjavu o “neigranju” Nurkića za Crvenu zvezdu (koju sam dao još 26.10.2021.godine), nadam se da je sada shvata u punom smislu te riječi i simbolično i bukvalno. Da ponovim - takvi poput njega, nikada, dok sam predsjednik kluba neće igrati u Crvenoj zvezdi”.

Danas je i godišnjica mučkog ubistva Marka Ivkovića u Istanbulu, koji je nastradao ni kriv ni dužan samo zato što je Srbin i navijač Crvene zvezde. Upravo kako se to ponovo nikada ne bi dogodilo, morao sam da odgovorim nekome ko bi zapaljivim izjavama da nas vrati u prošlost. Takvi po vrijednosnom sistemu i dalje imaju imena i nadimke koji su i dalje jasni svima na prostorima bivše SFRJ - baraba i dripac.

Ovim bih stavio tačku na ovu temu koja je svakome dobronamjernom, bez obzira na navijačke boje i sve moguće podjele, vrlo jasna", naveo je Čović u pisanom saopštenju.

