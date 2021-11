Pešić ga zvao, on pitao: Za koju reprezentaciju!? Novi heroj Srbije - od bune prije 300 godina do eksplozije u Pioniru!

Debitovao je za reprezentaciju u 34. godini i postao heroj! Krenuo je od druge srpske lige, stigao do Evrolige i nevjerovatne ABA titule – a u prezimenu mu se krije epski junak.

Kada je pogodio to jedno slobodno bacanje, Marko Jagodić-Kuridža je bar na jedno veče postao heroj cijele Srbije.

Kada je svojim 16. poenom na meču na svom debiju za nacionalni tim u 34. godini donio pobjedu i digao "Pionir" na noge, Marko Jagodić-Kuridža je zaokružio svoju karijeru.

Počeo je od druge srpske lige i uvijek išao drugačijim putem. Kada je osvojio ABA ligu nije zaigra Evroligu već preko otišao u Češku i Belgiju. Kada je zaređao tri titule šampiona država u kojima je igrao nije otišao korak više, nego je zaigrao u ABA 2.

Poruka za Jelovca "Ja bih prije svega htio da poželim brz oporavak Stevanu Jelovcu i cijela ekipa posvećuje pobedu njemu. Želim mu da se oporavi i želim da cijela njegova porodica bude jaka", rekao je odmah posle meča

Na meču na kome je jedini put u karijeri postao MVP dao je samo osam poena, a kada ga je selektor Svetislav Pešić pozvao u reprezentaciju, nije mogao da vjeruje!

"Ja kad sam ga zvao da dođe, on kaže: 'Čekaj, za koju reprezentaciju?' Čovkek nije uopšte verovao, pitao me je l’ stvarno treba da igra za reprezentaciju?", otkrio je selektor Pešić posloke meča i nahvalio heroja ove pobkede:

"Fantastičan dečko, koji ima ogromno iskustvo, to njemu niko ne može da uzme. Sad, on ima to iskustvo - šta ti vrijedi iskustvo, ako ne znaš da ga koristiš? On je večeras na najbolji mogući način to iskoristio i što je važno igrači su ga tako prihvatili da mu vjeruju. Teodosić ga je stalno tražio ispod koša, gdje on zna da se otkrije, da se uvali, iskusan je, može da izvuče faul, pogađa", istakao je Pešić!

KRENUO OD DRUGE SRPSKE, STIGAO DO EVROLIGE!

"Volim svoj košarkaški put. Nisam preskočio nijednu stepenicu. Išao sam od druge srpske lige do Evrolige. Išao sam okolnim putem i volim što je bilo tako. Možda sam i primjer šta sve treba da se prođe da bi se na kraju došlo do Evrolige", rekao je Marko Jagodić-Kuridža u intervjuu za MONDO.

I zaista, put sadašnjeg krilnog centra Budućnosti je jedinstven. Srbin rođen u Zadru morao je da ode iz rodnog mjesta u toku rata, a karijeru je počeo u Spartaku iz Subotice. Nakon toga slijedi Novi Sad, a onda kreće putem kojim se rjeđe ide.

Nijedna destinacija za njega nije bila neugledna, pa je tako zaigrao za Čapljinu! Tu ga je primijetio Borac iz Banjaluke, a u Borcu - Cibona! I postao je prvi Srbin nakon rata koji je zaigrao za ovog hrvatskog velikana.

Kada je sa Cibonom osvojio hrvatsku ligu i kup, a onda i ABA ligu 2014. godine u Areni – počelo je nizanje njegovih trofeja!

Od tada do danas je osvojio čak 16 pehara! Teško da bi i najzagriženiji ljubitelji košarke mogli sve da ih navedu, ali heroj Srbije je imao kada da stekne pobednički gen.

Igrao je on mnogo utakmica za titule i trofeje – od Hrvatske i Slovenije, preko Češke i Belgije, pa sve do Beograda i Crvene zvezde!

TROFEJI JAGODIĆ KURIDŽE CIBONA: ABA liga 2014, hrvatska liga 2013, hrvatski kup 2013

NIMBURK: Češka liga 2016

OSTENDE: Belgijska liga 2017, 2018, belgijski kup 2017, 2018

PRIMORSKA: ABA 2 2019, slovenačka liga 2019, slovenački kup 2019, slovenački superkup 2018, 2019

CRVENA ZVEZDA: Kup Radivoja Koraća 2021. ABA 2021, srpska liga 2021,

Navijači crveno-bijelih zapamtili su njegovo lavlje srce i naravno kultnu partiju u finalu Kupa Radivoja Koraća kada je postao vkerovatno jedini MVP bilo kog finala ikada koji je na meču dao svega osam poena!

JUNAČKO IME KURIDŽA

A da postoji nauka o imenima – ona bi Kuridžu svakako predodredila za velika djela. Krilni centar sa dva prezimena - Jagodić je jer se njegova familija tako preziva vekovima, a Kuridža je zbog junaštva svog pretka.

Potomak je čuvenog sveštenika Petra Jagodića koji je 1704. godine podigao dalmatinske Srbe na veliki ustanak protiv Mletačke republike. Zbog tog ustanka Petar je prije 300 godina dobio nadimak Kuridža, što je po jednoj teoriji izvedenica od turskog kaur (nevjeran) i hodža (sveštenik), a po drugoj teoriji izvedeno od pridjeva kuražan.

Od tada su Jagodići dodavali Kuridža na svoje prezime, a danas ga sa velikim ponosom i osjećajem dužnosti nosi i Marko.

"Svjestan sam toga i drago mi je što je tako, što ima neko iza mene. Naša porodica je baš velika, svi imamo međusobno poštovanje i lijepo je to. Lijepo je i to što ja sada igram, pa će neko možda sutra reći da sam negdje igrao i bio nešto. Sve što znam o pretku pročitao sam knjiga, vidio sam sve te tekstove i volim što sve to postoji zapisano", rekao je on za MONDO.

Ipak čak i tada je skromno dodao da se on samo bavi sportom i da želi da sa Crvenom zvezdom u kojoj je tada igrao da osvoji trofej.

TAJNO ORUŽJE PROTIV BELGIJE?

Sada slijedi putovanje u Mons na gostovanje Belgiji, a od srpskih košarkaša upravo Jagodić-Kuridža najbolje poznaje ovaj tim.

Igrao je od 2016. do 2018. godine u Ostendeu, za selektora Belgije Darija Đerđu. I tada i sada je on vodio Ostende, u kome igra većina reprezentativaca ove zemlje. Kada su ga novinari poslije pobjede nad Letonijom pitali očekuje li sada lakši posao, nije mogao da odgovori potvrdno.

"Ne očekujem, ja sam igrao u Belgiji, znam te igrače i znam da će biti sigurno teško. To su igrači koji dugo igraju zajedno ne samo u reprezentaciji nego i u klubu. U Ostendeu su svi igrali, taj trener trenira i reprezentaciju i uigrani su. Biće drugačiji meč jer igramo na gostovanju”, rekao je junak prve pobjede Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket.

Kao i uvijek ni sada nije želio da "poleti" ili da se opusti i sigurno neće to uraditi u Monsu, a njegovo iskustvo značiće mnogo sektoru i stručnom štabu.

Zato, nemojte se začuditi ako diskretni heroj sa junačkim prezimenom opet bljesne. Jer pokazao je da može i to mnogo, mnogo puta.