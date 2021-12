Ko gura prema planu, a ko je već doživio fijasko na Jadranu! Mondo podkast o ABA ligi - Miloš i Edin u "Šestoj ličnoj"!

Poslušajte najnoviju epizodu MONDO podkasta.

Izvor: MONDO

Pauza je gotova, jesmo li vam nedostajali? Dobro, nemojte baš odmah da budete surovo iskreni... Kako god bilo, ABA košarka je ponovo sa nama poslije reprezentativnog "brejka", a novo kolo donijelo je i nova iznenađenja!

Crvena zvezda je, osokoljena dobrom partijom u Sankt-Peterburgu, dočekala Cibonu u dobrom raspoloženju. U jednoj "maratonskoj" utakmici za naše uslove (meč je trajao skoro dva sata), crveno-bijeli su lomili, lomili i na kraju i slomili uporne Zagrepčane, koji su u nekoliko navrata činili meč zanimljivijim nego što je možda i prijetio da bude. Srećom po Zvezdu, Nikola Kalinić i Nikola Ivanović su ipak "presudili" borbenim Cibosima, pa je njihov tim ostao na čelu tabele.

Paklen meč vidjeli smo u Laktašima, gdje je Partizan nakon rovovske borbe stigao do novog ligaškog trijumfa. Imala je Igokea "više od igre" dobrih trideset i osam minuta, i uprkos skraćenoj rotaciji vrlo efikasno izlazila na kraj sa beogradskim crno-bijelima. Na kraju, ipak, presudila je prisebnost u završnici i duga klupa, a "proradio" je kad je trebalo i Kevin Panter koji je pogodio bitnu trojku kad se lomilo.

Budućnost je na parket "Morače" u nedjelju izašla sa svega osam igrača, što ih svejedno nije omelo da realizuju ulogu favorita u meču protiv Derbija. "Studenti" su gubili bezmalo cijeli meč i da nije bilo Kenana Kamenjaša, razlika bi bila i veća. „Đetići“ jesu izašli sa samo osmoricom, ali jedan od njih je bioi iznimno raspoloženi Džastin Kobs, pa previše problema i nije bilo.

Novi šok doživjela je Cedevita Olimpija, koja je na svom parketu doživjela poraz od fenjeraša Zadra. Uprkos važnim pojačanjima u pauzi – u Ljubljanu su stigli Alen Omić i Jogi Ferel – "zmajevi" su već na premijeri remontovane ekipe doživjeli potpuni fijasko. Sjajni Džastin Karter poveo je Zadrane ka vitalnoj pobjedi, i tako ih "nivelisao" sa Splitom u donjem domu.

FMP je nastavio sa odličnim partijama. Ovaj put pobijeđena je Krka u Železniku, u meču koji nije plenio neizvjesnošću sve do samog kraja, kada su se gosti iz Novog Mesta primakli na svega dva posjeda. Stipčević, međutim, nije uspio da pogodi trojku kad je trebalo, a domaći su to itekako umjeli da iskoriste. Svoju penal-seriju nastavio je i nevjerovatni Brajs Džons, i ona sada iznosi pedeset slobodnih bacanja bez promašaja.

Do nove pobjede stigao je i Borac, naznačivši da je mini-rezultatska kriza za njima. Čačani su ostvarili važnu pobjedu u Splitu, a ponovo je u centru pažnje bio Marko Pecarski – kada je on razigran, Borac svakako ima više šansi za pobjedu. Iz krize polagano izlazi i Mornar iz Bara, a oni su novi trijumf ostvarili protiv Mege – mladi momci Vlade Jovanovića i dalje traže konzistentnu formu, i ne smiju izgubiti to magično šesto mjesto iz vizira...

Naravno, u nedjeljnom pregledu biće i standardnih tema – analiza novih transfera (a desilo ih se nekoliko tokom ove pauze), petorka kola, "Kraš ekspres" sa kolegom Mirom, a pjesma? E...to je tajna. Za to morate i da kliknete na link!

Vidimo se u petak za nedjeljnu dozu NBA novosti!

