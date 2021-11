Jokiću, razmišljaj i o odlasku iz Denvera! MONDO podkast - do kada će Nikola trpiti Nagetse? (VIDEO)

U najnovijoj epizodi MONDO podkasta, Miloš Jovanović i Edin Avdić analiziraju i situaciju najboljeg košarkaša lige Nikole Jokića u Denveru, koji ni ove sezone nije okupi šampionski tim oko njega.

Petak je dan za NBA, i to vam Miloš i Edin i donose! Novih "sat i kusu"“ diskusije o američkoj košarci je baš ono što vam treba u petak veče...bar se nadamo.

Diskusija počinje malim pregledom istorije Sakramenta. Kingsi su nedavno razriješili Luka Voltona dužnosti, a Miloš vas upoznaje sa zlosretnim istorijatom ovog kluba, koji je pogotovo interesantan u posljednjih desetak godina. Propali pikovi, sezone bez pobjede, Kingsi srljaju iz jednog ekstrema u drugi – može li se išta tamo popraviti, i ako može, kada? I kako?

Iz Sakramenta pravo u Denver, gdje klub polako postaje "bolnica na kraju grada" kako kaže Edin. Da je Džamal Marej povrijeđen, to već odavno nije novost. Međutim, Nagetsi su nedavno i dobili vijesti da će Majkl Porter Džunior moguće odsustvovati cijelu sezonu, a to se dogodilo i Pi Džeju Dozeru. Nikola Jokić takođe trenutno "boluje" sa lakšom povredom ruke, ali kada se vrati, moraće dobro da zavrne rukave ne bi li nadomjestio sve što im fali. Takođe, pričalo se i o nekoj bližoj budućnosti Denvera – i Edin i Miloš se pitaju hoće li se Jokić zadržati tamo ako stvari nastave u ovom ritmu?

"Nikola mora da igra opet tako da ubacuje veliki broj poena, ali problem je što se to ne osjeti na omeru. Sad su izgubili pet zaredom. Nikola će morati da ubacuje 30 'plus', a ni to možda ne bude dovoljno da se ostvari pobjeda. Ostaje pitanje, Jokić će ovu sezonu igrati kao Barkli u Filadelfiji, a ako se ništa ne promijeni, neka i on počne da razmišlja... Denver je za njega kuća, nema tu šta da se priča, osjeća se komforno, svi ga znaju, ali da 'guliš' na tom nivou za mesto u plej-inu. Nije to optimalno. Da li će biti bolje? Njihov plafon djeluje da nije plafon za titulu", rekao je Avdić.

Naravno, ni protekla nedjelja nije prošla bez neke tučnjave. Ovaj put akteri su bili Lebron Džejms i Ajzeja Stjuart – popularni „gulaš“ je prvo dobio pesnicu u glavu tokom jednog skoka, a zatim, kada se „povratio“, krenuo sa kraja terena sa namjerom da kralju skine i krunu, i glavu, i sve usput. Lebron je takođe imao i jedan manje zabavan incident sa navijačima u Indijani, i ako je istina ono što se priča, može se reći da je čak i blago postupio.

U pregledu lige, imamo ono "naše standardno". Na Istoku je i dalje gusto, do te mjere da je trinaest ekipa uveliko u igri. Bruklin pobjeđuje, i što je najbitnije, Harden je sve bolji, a Durent uspijeva da igra "na pola gasa" i da njegov tim pobjeđuje. Dobro guraju i Majami i Čikago, dok je Vašington u blagom padu forme.

Podigli su se Šarlot i Milvoki, dižu se Atlanta i Boston (Tejtum je konačno proradio), a „održavaju“ se Njujork i Filadelfija, koja će uskoro ponovo igrati sa Džoelom Embidom. Klivlend je u padu forme sa pet poraza, Toronto se koprca u plej-in zoni, a Indijana prijeti da se "umuva" nakon lošeg starta. Detroit i Orlando "standardni", mada, u Detroitu ima neke košarke otkako je Kejd Kaningem shvatio gdje je došao.

Na zapadu ništa novo (da, izlizala se fraza ali šta ćemo). Golden Stejt je prvi sa savršenih 13.5 više datih nego primljenih poena po utakmici – u dobrom će raspoloženju sačekati Kleja Tompsona, koji se vraća nakon dvije i po godine. Klejov povratak očekujte krajem decembra...

Ako Voriorsi "gore", šta reći za Finiks? Sa 14 pobjeda u nizu, Sansi su natjerali sve da zaborave na muke oko Ejtona i Sarvera, i prosto razbijaju sve pred sobom. U grupi "prvih pratilaca" je prije svih Juta, a onda ide trougao Dalas-Klipers-Portland, koji se bori za što bolju poziciju u ovoj ranoj fazi sezone.

Memfis i sve bolja Minesota (pet pobjeda u nizu) se nameću, o Denveru i Sakramentu smo već pričali, a tu su negdje i nesretni Lejkersi za koje i dalje važi da ne treba propuštati njihove utakmice, jer eto – bude baš svačega. Dno tabele je već rezervisano za Oklahomu i San Antonio, a sam podrum za Nju Orleans (kad će taj Zajon?) i Hjuston, koji je nedavno prekinuo onaj svoj maratonski niz poraza.

Uživajte u pregledu, i da vas podsjetimo, u utorak nema ABA podkasta – pa se vidimo za nedjelju dana!

