Serije Partizana i Zvezde traju, ali 2 su prekinute! MONDO podkast o ABA ligi - posljednji presjek pred vječiti derbi

U najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična", Miloš Jovanović i Edin Avdić još jednom prave presjek ABA lige, u posljednjem kolu pred najiščekivaniji meč ovog dijela sezone.

Ovaj podkast počinjemo sa vanrednim saopštenjem – za pet dana igra se prvi ovosezonski "vječiti derbi"!

Ali, to je tek za pet dana, i samim time to će biti tema neke naredne emisije. Do tada, imamo vremena da se pozabavimo onime što se desilo u sedmom kolu, a desilo se, po običaju, svašta.

Poslušajte novu epizodu MONDO podkasta:

Partizan je u subotu okončao seriju od pet pobjeda FMP-a, ostavši tako na perfektnih 7-0. Gosti iz Železnika nisu dali na sebe – borili su se do kraja i u par navrata mogli i do potpunog egala, ali na kraju ostalo je samo na pokušajima. Nakon velike partije protiv Huventuda Kevin Panter nije imao svoj dan, ali dobro ga je odmijenio prije svih Zek Ledej – kod gostiju, odlični Izundu i Brajs Džons.

Sa pobjedama su nastavili i crveno-bijeli. Zadar na strani je tradicionalno ne toliko ugodno gostovanje za Zvezdu, ali ovog puta pretjeranih problema nije bilo. Dejan Radonjić može biti izuzetno zadovoljan igrom u drugom poluvremenu, a pogotovo šutem za tri poena koji je ove sezone bolna tačka njegove ekipe.

Dobra serija Budućnosti stala je u Jerkoviću. Baš kao i Partizan, i Podgoričani su imali težak meč u Evropi tokom nedjelje, ali je njihova "potvrda" na Jadranu izostala. Mega je predvođena izuzetnim Karlom Matkovićem upisala veliku pobjedu nad snažnim rivalom, kojem je za utjehu ostalo to što je Vlada Micov nagovijestio izlazak iz šuterske krize.

Voz dobre forme, nakon nekih iznenađujućih poraza, hvata i Cedevita Olimpija. Oni su u "Stožicama" bez problema preslišali Split, i sada je to već neka druga priča. Jurica Golemac, možda i skriveni favorit u decibelskoj trci ABA trenera, je izgleda našao pravu formulu – pomaže, doduše, i to što je Split vrlo rano ostao bez Darka Baja, a samim time i jedinim stalnim proizvođačem poena pod košem.

Do prve pobjede konačno je došao i Mornar iz Bara. Oni su poslije produžetaka uspjeli da poraze Igokeu, čiji pad forme sad već polako zabrinjava Dragana Bajića. U jako čudnoj utakmici, čijih su posljednjih petnaest minuta obilježile svakojake greške, Mornar se u završnici bolje snašao i upisao zlata vrijednu pobjedu. Vidjećemo, međutim, hoće li se sastav Barana mijenjati, jer uveliko se šuška o nekakvim kadrovskim rotacijama.

Ni Borcu, baš kao ni Igokei, ne cvjetaju ruže u posljednje vreme. Na vrućem gostovanju u Podgorici kod Derbija Čačani su imali aktivan rezultat sve do samog kraja, a onda su domaći "otkačili" seriju 14-2 i tako ostavili Malinu i njegove pulene bez bodova. "Studenti" već drugi meč zaredom ne dobijaju ono što su navikli od Kajla Vinjalesa, ali njegov učinak je kompenzovao Kenan Kamenjaš – a vidjeli smo nešto i od Flečera Megija!

U posljednjoj utakmici kola odigranoj u ponedjeljak, Krka je doživjela novi poraz na strani. Sada je bolja od njih bila Cibona, koja se poslije niza od tri poraza "uhvatila za zelenu granu" – pomoglo je, naravno, to što im je šut za tri bio na izuzetnom nivou, čak 62 odsto.

Materijala za pred derbi, dakle, imate – a u petak ćete dobiti i "drugi dio" u vidu NBA podkasta! Slušamo se!

