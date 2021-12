Ko u NBA ligi veže 18 pobjeda, taj ide do kraja! MONDO podkast - da li je ovo ta godina za najvreliji tim u SAD?

Poslušajte najnoviju epizodu "Šeste lične", u kojoj Miloš Jovanović i Edin Avdić posvećuju posebnu pažnju timu koji ne prestaje da niže trijumfe.

Novi petak, novi NBA podkast! Miloš i Edin su tu da vas obraduju (ili iznerviraju) u narednih devedeset minuta, pa eto, poslušajte šta oni imaju ovdje da kažu...

U prethodnoj nedjelji, imali smo priliku da prvi put ove sezone vidimo obračun Finiksa i Golden Stejta. Sansi su agresivnom odbranom sputali magičnog Stefa Karija i upisali 17. uzastopnu pobjedu, prošle noći savladali su i Detroit i nastavkom niza od 18 pobjeda potvrdili da su ovog puta spremni da odu do samog kraja.

I realno, zašto da do toga i ne dođe? Finiks igra brzo i atraktivno, imaju starog asa Krisa Pola koji prvi put prilagođava sebe timskom tempu, a ne obratno, imaju Devina Bukera, imaju (makar do daljnjega) Diandrea Ejtona, a dok "ljudi zadatka“ poput Bridžisa, Pejna, Džonsona ispunjavaju svoje zadatke, Sansi Montija Vilijamsa su zaista zaslužili da se svrstaju u uži krug ranih kandidata za odličja.

Što se Voriorsa tiče – oni bi vjerovatno bili drugi na tom spisku. Stef Kari, koji je trenutno na kursu da razbije svoj rekord od 402 pogođene trojke u sezoni, zaista je imao slabiji dan u Finiksu. Ali, da li je to plod dobre odbrane domaćina, ili je on samo ustao na pogrešnu nogu, to će se vidjeti vrlo brzo. U svakom slučaju, i "Ratnici" izgledaju odlično, a datum povratka Kleja Tompsona se bliži...

Na istoku, pak, imamo jednu zanimljivu situaciju u Niksima. Nakon ljeta u kojem se najavljivao veliki povratak Kembe u Njujork, već krajem novembra čini se da je nepovratno "pukla tikva" na relaciji Voker – Tibodo. Iskusni stručnjak odstranio je svog plejmejkera iz rotacije, i traži se trejd partner koji bi odgovarao svim strana. Odmah je štampa počela da razmatra da li bi možda Hjuston htio da pošalje Džona Vola u kontra smjeru – zvuči zanimljivo, zar ne?

U pregledu lige, standardne rubrike. Bruklin "žeže" po istoku, i dok god su Durent i Harden zdravi, oni su ozbiljan kandidat za "izlaz" iz te konferencije. Slijedi grupa prvih pratilaca u kojoj su tu Vašington, Čikago i Milvoki – ovi prvi su svakako najprijatnije iznenađenje, dok su ovi treći doživjeli ozbiljan hendikep u vidu povrede Bruka Lopeza, koji je morao na operaciju leđa i odsustvovaće na neodređeno.

Majami je u blagom padu, što se i očekuje od veteranske ekipe koja će ići gore-dole. Klivlend se bori da ostane u plej-of trci i svaka im čast na tome, a Atlanta i Boston su se podigli i sada se pozicioniraju za borbu za viši plasman. Šarlot je takođe "tu negdje", Njujork i Filadelfija su sada već u blagim problemima. Toronto pada, Indijani nikako da svane, dok se u Orlandu i Detroitu već polagano pripremaju za idući draft...

Na zapadu, mimo ovog spominjanog dvojca, najozbiljnije djeluje Juta – mada, i oni nisu bez svojih problema, jer polako počinju da djeluju previše jednodimenzionalno da bi se upustili u borbu za sam vrh. Dalas pobjeđuje uprkos negativnoj poen razlici, baš kao i Memfis, a Lejkersi su...uh...pa...stoji ono što smo rekli – gledajte i divite se. Stvarno svašta bude na tim utakmicama.

Klipersi, Portland, Minesota i Denver se trenutno vrte oko plej-in pozicija, Sakramento pokušava da se uključi u tu trku, dok San Antonio nikako da veže neku dobru seriju uprkos ne toliko lošim brojkama. U podrumu zapada, i dalje čuče Oklahoma, Nju Orleans i Hjuston, i to se vjerovatno u skorije vrijeme neće promijeniti.

Čujemo se opet u utorak, kad se vraća ABA liga!