Ko će gdje završiti u NBA ligi? Poslušajte MONDO podkast! Edin i Miloš vas spremaju za pijacu u najjačoj ligi (VIDEO)

U najnovijoj epizodi "Šeste lične", Edin i Miloš prognoziraju šta nas očekuje u predstojećoj "sezoni trejdova" u SAD.

Prošla su skoro dva mjeseca od povratka NBA lige, i o čemu se već priča? Normalno, o trejdovima! Kao i obično, Edin i Miloš su tu da pokušaju da vam analiziraju ko će gdje...ili barem naslute.

Kao bomba je odjeknula vijest od prije neki dan da Indijana Pejsersi razmatraju da "razmontiraju" trenutni kadar i krenu ispočetka. Odmah je počelo da se licitira sa statusom Karisa Leverta i jednog od dva startna "visoka", Majlsa Tarnera i Domantasa Sabonisa. Prema posljednjim vijestima, Tarner je taj koji je bliži odlasku, ali vidjećemo šta nosi dan a šta noć. Svakako, možda malo i čudan potez, pogotovo kada se uzme u obzir da je ljetos doveden Rik Karlajl, ne baš standardni trener za ovakve situacije.

Ponovo se usijala situacija i vezana za Bena Simonsa. Dok se kazne zbog odsustva nižu, timovi redovno zovu Derila Morija da "pitaju za zdravlje" australijskog košarkaša koji konstantno prijavljuje psihoemotivne probleme zbog kojih ne može da igra. Da se Golden Stejt interesuje za njegove usluge, to već znamo, ali sada su se prijavili i Portland i Dalas. Možda neko od njih zagrize?

Kad smo kod Portlanda, i njima se izgleda smiješi "detonacija". Nil Olši je, kao što smo najavili, sad i zvanično bivši, a odmah se oglasio i – ko bi drugi – Dejm Lilard. Nakon što je u javnost „procurio“ njegov zahtev da na ljeto klub dopiše još dvije godine ugovora i stotinak miliona, Lilard je počeo da priča i o tome kako bi rado mijenjao sredinu. Naravno, prvo se spominju Lejkersi, ali možda tu bude i nekakvih obrta...tržište svakako ne miruje!

Što se pregleda lige tiče, tu su stvari relativno standardne. Bruklin i dalje vlada istokom, dok se Čikago muči sa pozitivnim korona testovima. Milvoki se primakao i u dobroj su formi, dok Majami i Vašington blago padaju.

Filadelfija čeka to rješenje Simons situacije, Klivlend takođe "boluje", a Atlanta, Šarlot i Boston se rvu za ta plej-in mjesta. Njujork polako posustaje, Toronto takođe, a Indijana...pa da vidimo prvo šta će uprave odlučiti. Na dnu su sada već standardno Orlando i Detroit, a kako se zapadni "cirkus" uozbiljio, može se reći da je Detroit sad nešto ozbiljnije istakao kandidaturu za najgori tim lige.

Zapad i dalje gleda trku u dvoje u vrhu – Golden Stejt i Finiks se smjenjuju u vođstvu zavisno od dana i sata. Juta vreba, Memfis je u odličnoj formi, a Klipersi i Lejkersi igraju toplo-hladno. Mada, Lejkersi se polako dižu – čak je i Lebron Džejms nedavno rekao da izgledaju odlično, pa se tu nešto više i može očekivati.

U Dalasu je trenutno tema broj jedan kilaža Luke Dončića (što i on sam priznaje), ali ekipa se „mota“ tu negde od 5. do 8. mjesta. Denver zavisi samo i isključivo od raspoloženja Nikole Jokića, dok Minesota i Sakramento (koji ne igra loše otkako je Volton izjahao iz grada) pažljivo grade svoju poziciju za napad za plej-in. Portland je pao, a Sparsi su i dalje tu negdje – ali gle, sad je tu i Hjuston, koji je niz od 16 poraza ispratio nizom od sedam pobjeda!

Na dnu su sada Oklahoma i Nju Orleans – ovim prvima je to gotovo u opisu radnog mjesta, dok ovi drugi, pa, broje sate i minute do povratka Zajona Vilijamsona, koji je nedavno izmjerio „stošeset’“ kila žive vage. E, to obećava spektakl!

Uživajte u podkastu, pa se vidimo u utorak kad nas čekaju nove ABA zanimacije!