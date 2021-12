Protiv Barse neizvjesno, ali sad smo bili gladniji! Crveno-bijeli slavili poslije pobjede, pomenuli i Trinkijerija!

Crvena zvezda je došla do pobjede, koja ih je dovela na korak od mjesta koje vodi u nokaut fazu Evrolige!

Crvena zvezda je pobijedila Bajern, a za to je najzaslužniji bio Nikola Kalinić!

Još jednom je vodio svoj tim, ovoga puta sa 20 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Tokom cijelog meča je bio nezaustavljiv za odbranu Bajerna i poslije susreta je istakao da je ključ pobjede crveno-bijelih u tome što su uspjeli da iskontrolišu skok rivala.

"Sjajno se osjećamo, kao što sam rekao na poluvremenu skokovi su klučna stvar. Protiv Barselone je bilo neizvjesno, ali sada smo bili gladniji. Do kraja sezone će biti neizvjesno, ali nastavićemo da se borimo", rekao je poslije meča.

Luka Mitrović je naglasio da je u prve tri četvrtine Bajern mogao da prelomi meč, ali da je na kraju Zvezda uzela stvar u svoje ruke.

"Velika borba do kraja, veoma teška i naporna utakmica do kraja. Bajern je odličan tim, odlično ih trenira Trinkijeri i jako dobro igraju. Imali su nekoliko mogućnosti u prve tri četvrtine da prelome meč. Na kraju jako bitna pobjeda za nas pred ovom sjajnom publikom", rekao je on.