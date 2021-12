Rebrača sve objasnio, ovako te Željko natjera da daš 100 odsto: Kad je to uradio pitao sam se, šta se dođavola dešava?

Najbolje partije u karijeri pružao je pod vođstvom najboljeg trenera u Evropi i sada se prisjetio tih dana.

Željko Rebrača je u svojoj karijeri dva puta osvajao Evroligu, a oba puta ga je sa klupe vodio Željko Obradović. Prvi put u Partizanu 1992. godine, a drugi put u Panatinaikosu 2000. godine.

Sada se kultni centar reperezentacije prisjetio uspjeha sa Jugoslavijom, ali i dana kada je radio sa Obradovićem u klubovima.

"Više puta smo bili na ivici sukoba", rekao je Rebrača uz osmijeh, pa nastavio:

"Sjećam se našeg prvog meča sa Panatinaikosom u Moskvi protiv CSKA. Veče prije smo imali vrlo naporan trening, spremali smo se za Evroligu. Igrali smo pet na pet i čak je ušao u igru da nam pokaže šta treba da radimo. Igrali smo i on me je izblokirao tako što me je udario po ruci. Bio je to jak udarac, ali nisam ništa rekao jer sam razmišljao šta to dođavola radi. Kada je trening bio završen prišao sam asistentu i rekao mu: 'Pogledaj šta mi je uradio da li je lud?', a Obradović je poslije treninga rekao da su igrači pederi!", ispričao je Rebrača.

Iako je bio jako strog prema svojim igračima, poštovanje između njega i njegovih igrača je uvijek bilo na visokom nivou.

"Da, poštovali smo se izuzetno međusobno. Bilo je teško, ali je bilo i dobro. On me je odveo do maksimuma, pošto me je natjerao da pružim 100 odsto svojih mogućnosti", objasnio je Rebrača.