Šarase, ne možemo tako da pričamo o koroni: Saša Đorđević objasnio zašto Jasikevičijus griješi

Trener Barselone Šarunas Jasikevičijus izazvao je veliku pažnju izjavom kojom je relativizovao koronu. Dok ljudi širom svijeta obolijevaju i umiru od virusa, on je pričao kako bi u Litvaniji prije 10 godina to liječili sa dvije šoljice čaja.

Srpsku legendu Aleksandra Sašu Đorđevića pitali su za tu izjavu Litvanca poslije pobjede njegovog Fenerbahčea protiv Olimpijakosa (94:80). "Sale Nacionale" je mirno objasnio Jasikevičijusu zašto nije u pravu.

"Ne slažem se sa njim, mada poštujem njegovo razmišljanje, takođe. Mnogo smo izgubili u posljednje dvije godine, imamo prijatelje koji su pogođeni koronom. Zapravo, obje moje ćerke su u kovid izolaciji trenutno", objasnio je Đorđević Litvancu.

"Mnogo smo propatili zbog gubitaka i mislim da to nije tema koja bi mogla da se uzme olako. Pokušavam da sačuvam svoje zdravlje i zdravlje drugih, koliko god mogu. Poštujem svačije mišljenje"; odgovorio je Sale.

Komentarišući veliku pobjedu svog desetkovanog tima u derbiju, Đorđević je objasnio da je ponosan na ekipu, koja je u prethodnom periodu ostala bez povrijeđenih lidera - Jana Veselog i Nanda De Koloa.

"Prošli smo kroz težak period. Do ovog meča imali smo ozbiljne probleme o kojima niste znali mnogo. Pobijedili smo u ovoj utakmici zbog timskog duha. To je veoma važno. Počev od kapitena (Meliha Mahmutoglua), doprinos turskih igrača bio je sjajan. Naših 27 timskih asistencija pokazuju timski duh i kako je dobro lopta 'dijeljena'. Bila je to dobra pobjeda sa 12 izgubljenih lopti u tako agresivnom meču", dodao je Đorđević.

