Mirotiću zviždala cijela hala, a on podigao tri prsta: Odlučio EL Klasiko trojkom koja je Madrid najviše zaboljela!

Nikola je prelomio meč, a dvoranom su se prolomili zvižduci

Izvor: TV Arena sport/screenshot

U velikom derbiju Španije, Barselona je u gostima pobijedila Real Madrid rezultatom 85:75 (18:24, 24:16, 21:14, 22:21), konačni udarac domaćinu zadao je njegov bivši igrač, Nikola Mirotić.

As Barselone je 17 sekundi prije kraja postigao prelomnu trojku, podigao razliku na "plus 10" za goste i obesmislio borbu domaćih za povratak u meč. Naravno, s obzirom na to da je igrao za Real od 2008. do 2014. ova trojka je posebno zaboljela navijače Madriđana, pa su počeli da mu zvižde kada ju je proslavio.

Mirotić je na to reagovao sa podignuta tri prsta, poslije čega je otišao na tajm-aut, ostavivši domaće bez šanse da zadaju Barseloni još jedan udarac. Bila je to njegova treća trojka i 13. poen na meču, u kojem su ekipu Šarunasa Jasikevičijusa ka trijumfu vukli Kajl Kjurik (4/5 za tri poena) i Sertač Šanli, sa po 17 ubačenih poena.

Mirotić je prije ove utakmice bio osam dana van ekipe jer je 15. januara dobio pozitivan nalaz na testiranju na koronu. Barselona je bez njega u međuvremenu izgubila na gostovanju Uniksu, a on se brzo oporavio i zaigrao u najvažnijoj utakmici španskog prvenstva. I kada je bilo najvažnije, bio je pravi.

Centar Reala Valter Tavares ubacio je 12 poena, Serhio Ljulj dodao je 11, ali njihov dopirnos ipak nije bio dovoljan da pokrene domaće ka trijumfu. Ipak, Madriđani će ostati prvi na tabeli, jer imaju samo dva poraza ove sezone uz 16 trijumfa, dok je Barselona sa druge strane odigrala čak tri utakmice manje i ima mnogo toga da nadoknađuje u borbi za vrh.

Takođe, Real je prvi i u Evroligi, sa učinkom 16-3, dok je Barselona druga sa 16-5.