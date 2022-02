Banjaluka je pobijedila Sarajevo, prošli put je bilo obrnuto! Ovo je El Klasiko, trebaju nam klubovi iz velikih gradova!

Trener banjalučkog Borca Dragan Gagi Nikolić bio je prezadovoljan partijom svojih izabranika nakon pobjede protiv Sparsa u devetom kolu Druge ABA lige u dvorani "Borik".

Izvor: ABA liga/Dragana Stjepanović

Banjalučani su pred svojim navijačima, koji su poprilično ispunili dvoranu, napravili sjajan preokret u trećoj četvrtini i poslije minusa od pet poena na poluvremenu u nastavku stigli do "plus 21" i osmog trijumfa u sezoni.

Nikolić nije konkretno odgovorio na pitanje šta je to rekao crveno-plavima na pauzi u poluvremenu, ali je bio vidno zadovoljan njihovom igrom u drugom dijelu.

"To je to! Tako treba da se izgleda! Naravno publika je sjajna uvijek u Banjaluci. Duel između Sparsa i Borca je 'El klasiko', jedni druge smo pobijeđivali - mi smo njih dobijali u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, pa oni nas, eto sad mi opet njih. To je postao jedan pravi 'El klasiko'", rekao je Nikolić.

O sarajevskom klubu je govorio sa mnogo poštovanja.

"Sparsi su klub u naletu i želimo im od sveg srca da ostvare svoje ciljeve. U ovakvoj ligi kao što je ABA 1 i 2, trebaju klubovi iz velikih gradova. Stalno slušam priče o malim sredinama. Nemam ništa protiv. Volim i čist vazduh, cvrkut ptica i zvuk koza i krava, ali volim i travajske šine, zvuk automobilskih sirena, široke bulevare i vreo asfalt. Sad je Banjaluka sportski pobijedila Sarajevo, prošli put je bilo obrnuto i ti gradovi trebaju ovakvim ligama. Nikoga nisam želio da uvrijedim, ali ima publike i u velikim gradovima. Banjaluka je uvijek veliko mjesto", dodao je strateg Banjalučana nakon pobjede.

Borac je suvereni lider u drugom po jačini takmičenju na Jadranu sa omjerom 8-1, a u subotu će ponovo u Boriku odigrati i meč 10. kola protiv Lovćena sa Cetinja (19.00).

