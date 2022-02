Zvezdina lekcija Partizanu - sada "zna" da je bolja! Da li crno-bijeli imaju odgovor na minus 32?

Prije dvije runde "vječitih" derbija ove sezone ubjedljivo su pripale Crvenoj zvezdi. Najveće borbe predstoje, a finale je pokazalo trenutnu razliku.

Izvor: MN PRESS

Kup Radivoja Koraća prethodnih godina bio je sinonim za dramu u finalima, koje je posebno u duelima "vječitih" rivala i posebno u Nišu rješavano u burnim završnicama. Bio to horog Đorđa Gagića preko Matijasa Lesora za trofej 2018, iskorišćeni penali Džoka Lendejla 0,2 sekunde prije kraja 2019. ili nevjerovatna serija Markusa Pejdža protiv Zvezde od osam poena u posljednjih 20 sekundi 2020.

Kup derbi je i u Novom Sadu prošle godine odlučivan u posljednjim trenucima, ali je u prethodnih desetak godina ipak Niš bio mjesto na kojem se Partizan tradicionalno bolje osjećao, pa je i tako bez trenera Džikića i virusom "pokošenih" igrača do kraja namučio favorizovanu Zvezdu i u finalu 2017. Godinu ranije, na istom parketu je "muškom" igrom šokirao crveno-bijele u polufinalu, pa onda čestitao Megi prvi trofej u istoriji.

Ovog puta, u nedjelju uveče, nije bilo ni približno ravnopravne borbe, jer je Zvezda odigrala jedno od najdominantnijih finala u 20 godina, koliko nacionalni kup nosi ime Radivoja Koraća. I ne samo to, već je bilo potrebno malo kopati po pamćenju, pa se sjetiti koliko se često dešavalo da neki tim tako dominantno i rezultatski ubjedljivo pobijedi u "vječitom" derbiju, riješivši praktično sve već početkom druge četvrtine. "Moji igrači su izgorjeli", rekao je poslije meča Željko Obradović.

Ako je prethodnih godina bilo "pravilo" da će Partizan u Kup doći spreman, bez obzira na sastav i na svoju trenutnu snagu, ovog puta je bio u stanju da se ravnopravno bori sa Zvezdom tek u jednoj fazi prve četvrtine. Prije i poslije toga, na terenu se za sve pitao tim Dejana Radonjića.

I nakon drugog derbija ove sezone, glavni utisak je da je evroligaška odbrana dvostrukog uzastopnog osvajača "Žućkove ljevice" lišila derbi neizvjesnosti, a ukupna razlika od 32 poena u korist crveno-bijelih u te dvije utakmice nešto je o čemu će u Partizanu upaliti alarme pred predstojeći okršaj "vječitih", zakazan već za početak narednog mjeseca.

U dosadašnja dva susreta, crno-bijeli nisu nalazili rješenje na Zvezdinoj polovini, a u nedjelju su se veoma mučili i na svojoj, gdje su na startu meča davali prostor Nejtu Voltersu i Stefanu Markoviću da se razmahnu šutevima i to je uvelo u napadački ritam i plejmejkere crveno-bijelih i kompletan tim. Uostalom, Marković je stekao takvo samopouzdanje u svojoj partiji sezone da je u nastavku šutirao (i pogađao) i sa devet metara.

Vidi opis Zvezdina lekcija Partizanu - sada "zna" da je bolja! Da li crno-bijeli imaju odgovor na minus 32? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MNPRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 23 / 23

Sa druge strane, Partizanov lider Kevin Panter je u dva meča protiv Zvezde ove sezone postigao zbirno 20 poena, od čega skoro polovinu u posljednjih šest minuta Kupa, nakon vođstva crveno-bijelih 74:53. Onemogućen da napada kako je zamislio, Partizan se uzdao u njegova individualna rješenja, kojih protiv Ostina Holinsa nije bilo mnogo.

I dok je upravo Holins u završnici alej-up zakucavanjem stavljao tačku na prijatnu noć za navijače Zvezde, isključeni Radonjić je imao je vremena da se u svlačionici presvuče i da se vrati na ceremoniju dodjele pehara komotnije obučen. I on i njegov tim uradili su svoj posao mnogo prije kraja i još jednom poslali "vječitom" rivalu poruku da će morati još da radi i da traži rješenja da bi mogao da im se suprotstavi ove sezone.

Partizan je za cijelu utakmicu dao samo dva poena iz kontranapada.

U svom stilu, bez mnogo slavlja, Radonjić je sa igračima primio medalje i pehar od predsjednika Košarkaškog saveza Predraga Danilovića. Osvojio je 13. trofej sa Crvenom zvezdom, a peti u kupu. Od njegovog povratka krajem 2020, crveno-bijeli imaju perfektan učinak u domaćim i regionalnim finalima (4/4) i još jednom je dokazano da je Radonjićeva Zvezda u najvažnijim mečevima na svojoj gornjoj granici, koja je u ovom trenutku previsoka za Partizan.

Sa druge strane, crno-bijeli neće dugo čekati priliku za revanš, jer će već 6. marta isti rivali opet na teren, u utakmici ABA lige u crno-bijelom Pioniru. Zvezdu do tada očekuju utakmice protiv Panatinaikosa (petak), Fenerbahčea (nedjelja) i Baskonije 6. marta, dok će igrači Željka Obradovića moći da se u miru i bez utakmica spreme za taj derbi, da sačekaju oporavak Alena Smailagića i da u punom sastavu pokažu "vječitom" rivalu da jesu u stanju da mu se suprotstave. Ulog će biti veoma važan - borba za prvo mjesto pred plej-of, a samim tim i za glavnu nagradu - plasman u Evroligu.

"Partizan narednu utakmicu kada bude igrao sa Zvezdom, a to je brzo, mora nešto da promijeni jer ovako kako igrači Zvezde se ponašaju... Oni već znaju da su bolji i to je teško za Partizan. Vidim ja ponašanje svih igrača, vidim da misle 'ma daj, ja sam bolji od ovoga' i to je teško vratiti. Psihologija je vrlo važna stvar u košarci", upozorio je crno-bijele trofejni srpski trener Vlade Đurović.

(MONDO)