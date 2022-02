Radonjić vidio šta je Gudurić uradio, pa skočio sa klupe! Ovaj potez trenera Crvene zvezde je riješio meč! (VIDEO)

Bio je koncentrisan, vidio je šta se desilo i donio svom timu bitan posed.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Fenerbahče na svom terenu 74:69, a u neizvesnom finišu presudio je i jedan potez Dejana Radonjića.

Trener crveno-bijelih je na 94 sekunde do kraja zatražio čelendž i to prvi u svojoj trenerskoj karijeri u Evroligi! A na kraju meča je to i prokomentarisao na konferenciji za štampu.

"Situacija je onako, da kažem nije se dobro ni moglo vidjeti, ali meni je izgledalo da je njihov igrač izbacio loptu više nego naš. Naravno iskoristili smo tu mogućnost da možemo da probamo da dođemo do posjeda i ispostavilo se da je taj posjed bio značajan u toj završnici i uspjeli smo dobrom realizacijom na kraju da dođemo do pobjede", prokomentarisao je svoj potez Radonjić.

Na minut i trideset četiri sekunde do kraja Nando De Kolo je promašio trojku, lopta se odbila daleko od koša, a Gudurić i Holins su se borili za nju. Sudije su bile odmah pored te situacije, ali su procijenili da je lopta za Fener.

Ipak trener Zvezde je mahnuo rukom i zatražio čelendž, a poslije gledanja snimka zaista se jasno vidjelo da je posljednji loptom igrao Marko Gudurić.

U tom trenutku je Zvezda vodila 70:69, a u napadu koji je uslijedio pogodio je bacanja Kalinić i do kraja meča Fener je ostao i bez poena i bez pobjede u Beogradu.