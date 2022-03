Bajić priznao - Taj potez Obradovića me iznenadio! Trener Igokee bez odgovora: Željko to nije radio ove sezone!

Posle poraza u Pioniru je Dragan Bajić pričao o detaljima koji su prelomili meč.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Partizan nastavlja da bilježi sjajne rezultate u regionalnom takmičenju. Upisali su šestu uzastopnu pobjedu i nastavili su savršen niz uspjeha u ABA ligi. Obradovali su svoje navijače još jednom, pošto je u "Pioniru" pala i Igokea (83:70).

Crno-bijeli su tako praktično riješili sve dileme oko drugog mjesta na tabeli pred plej-of i zadržali su šanse i da napadnu prvu poziciju. Za to im je potrebno da nastave sa pobedama do kraja (Cibona, Cedevita Olimpija, Mornar i Mega), a da Zvezda dva puta kiksne, pošto imaju poraz više i lošiji međusobni skor od glavnog rivala. Sa druge strane i Igokea ima pravu borbu do kraja.

Tim iz Laktaša je peti (12-10) i prijeti im FMP koji ima dva meča manje i poraz manje od njih u ovom trenutku, ako tim iz Železnika savlada Krku, izjednačiće se. Svjestan je toga i Dragan Bajić koji je poslije meča u srpskoj prestonici analizirao dešavanja sa parketa, jedna stvar ga je iznenadila.

"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobjedi i želim im sve najbolje u svim takmičenjima. Znali smo da su oni jako agresivni, vježbali smo to kroz treningu, da ne dozvolimo izgubljene lopte, kao u prvom meču gdje smo sami sebe pobijedili. Dobro je izgledalo do momenta kada smo ušli u lošu fazu u napadu. Imali smo greške, izgubljene lopte, dali smo im 12 poena u kontrama u prvom poluvremenu. To ne smije da se dozvoli ekipi kao što je Partizan. Kolega Obradović je u drugoj četvrtini uveo specifično visoku petorku, koju nije koristio tokom sezone, znao je šta radi, to nam je napravilo problem, preuzimali su sve i tu smo izgubili neki napad i tečnost u ofanzivi. Nismo mogli da dođemo do nekih poena", rekao je Bajić.

Nastavio je u istom dahu.

"Drugo poluvrijeme je počelo njihovom serijom 10:0 što je usmjerilo njih ka pobjedi, ali smo uspjeli da se vratimo i od preko 20 razlike, odigrali korektnu utakmicu, imali smo 'živ' meč, bez snage za preokret. Nedostajao nam je Dalibor Ilić koji je statistički jedan od naših najboljih igrača, značio bi nam u skoku."

Sada ih čeka borba za što bolji plasman u doigravanju.

"Treba izvući dobre i loše stvari i okrenuti se nastavku sezone. Naš cilj je plej-of i blizu smo toga, to možemo da potvrdimo pobjedom protiv Studentskog centra u narednom kolu", zaključio je Bajić.