Jokić je MVP - Ameriko, upoznaj ga! Američka novinarka uz Srbina: Nikola ima istorijsku sezonu, pogledajte šta radi!

Američka novinarka je oduševljena igrama srpskog igrača. Objasnila je detaljno zbog čega je on najbolji.

Trka za MVP nagradu se nastavlja. Prema informacijama koje se svakodnevno pojavljuju u NBA ligi između trojice igrača vodiće se najveća borba. Nikola Jokić, Džoel Embid i Janis Adetokumbo su u najužem izboru za ovo priznanje. Ko će ga dobiti? Znaće se vrlo brzo.

Centar Filadelfije je već počeo da se žali i da tvrdi da ga mrze, za to vrijeme srpski i grčki košarkaš ćute, ne pričaju previše o tom priznanju, već na terenu pokazuju šta znaju i umiju kako bi doveli svoje timove što dalje u plej-ofu. U to su uključeni i američki novinari, neki ga ne vole i to ne kriju, a ima onih koji su oduševljeni. Među njima je Doris Burk.

Stručni konsultant "ESPN-a" i novinarka koja je među najboljima u svom poslu je sipala pohvale na račun prve zvijezde Nagetsa. Tokom meča sa Lejkersima, koji se ove sezone neće naći u doigravanju, je objasnila zbog čega je Nikola zaslužio da ponovo osvoji nagradu.

"Nikada ovako nešto nikada nije viđeno. U svim naprednim statistikama je prvi. Hajde da pričamo o aktuelnom MVP-ju. Prvi je u plus minus-kategoriji, prvi u kategoriji u koju zovu Lebronovom. Ovaj momak ima istorijski sjajnu sezonu. Ako gledate šta radi iz meča u meč. Pričate o ulozi lidera, pogedajte šta radi. Doveo je svoje tijelo u red i konstantno je tu, igra svaku utakmicu", počela je Doris.

Imala je moćnu poruku za sve one koji pokušavaju da tvrde suprotno.

"U isto vrijeme ga ne zanimaju individualne nagrade. Pitali su ga pred početak sezone pod kolikim je pritiskom jer je MVP, odgovorio je da ga to ne zanima. Zabavno je gledati ga. Ameriko, ako ga ne znate, onda morate da ga upoznate. Jedan je od najboljih u svom poslu", zaključila je Doris Burk.

