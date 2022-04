Filadeflija u problemu, najbolji defanzivac ne igra zbog vakcine! Australijanac reagovao pred plej-of: Odluka je moja!

Jedan od najboljih odbrambenih igrača ekipe neće moći da putuje u Kanadu na duele sa Torontom.

Izvor: Profimedia

Jedan od derbija u plej-ofu istočne konferencije igraće Filadelfija i Toronto. U četiri ovosezonska duela tri puta je kanadski tim slavio, ali je uloga favorita na strani Siksersa u ovoj seriji.

Doduše, to bi moglo da se promijeni zbog jednog igrača. Matijasa Tajbula. Poenterski on nije ključan za igru ekipe (5,7 poena po meču), ali je jedan od najboljih defanzivaca u timu. Njegov glavni zadatak je da "zaključa" protivničke najbolje igrače. Ovog puta to neće moći da radi u Torontu zbog vakcine.

Naime, on je primio samo jednu dozu vakcine, pa zbog pravila koja važe u Kanadi ne može da igra tamo, već samo na utakmicama koje se igraju u Filadelfiji. To je nešto što bi moglo da košta Džoela Embida, Džejmsa Hardena i ekipu.

"Odrastao sam u kući koja je imala holistički pristup svemu i nisam htio da primim više od jedne doze vakcine. Smatram da oko mene postoji dovoljno medicinskih resursa koji mogu da mi pomognu ukoliko bude bilo potrebe. Naravno, nisam želio da budem u nemogućnosti da pomognem ekipi, teško mi je to da prihvatim, ali je ovo moja odluka i moram da živim sa tim", jasan je Tajbul.

Prvi meč se igra u Filadelfiji, tako da Dok Rivers neće morati da brine za sastav.

"Znali smo još prije početka ove serije kakva je situacija. Spremni smo na sve", poručio je Rivers.