Zvezda ide na pauzu, a Radonjić uošte nije srećan: Ovo će biti najteže polufinale, nikada nismo bili u ovoj situaciji!

Crvena zvezda je ligaški dio sezone u ABA ligi završila na prvom mjestu, a sada slijedi pauza zbog koje Dejan Radonjić nije srećan.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je rutinskom pobjedom nad Igokeom (85:66) na idealan način završila ligaški dio sezone u ABA ligi. Kao što je već neko vrijeme poznato, u plej-of će sa liderske pozicije, ali sada im slijedi pauza od skoro mjesec dana.

Nisu navikli na nju, zavisiće od više faktora (kalendara u Evrokupu, ishoda baraža za plej-of), pa je Dejan Radonjić najavio da će Zvezda radi održavanja forme igrati i prijateljske utakmice, dok je zvučao i pomalo zabrinuto zbog promene ritma poslije 62 takmičarska meča u sezoni.

“Vrlo specifično, atipično, poslije 62 meča u sezoni, što je prilično ozbiljan broj, ulazimo u fazu gdje još nemam ugovorenu utakmicu, da pokušamo da simuliramo neke stvari. Dobra stvar je što ćemo oporaviti neke igrače. Dobrić je u Čačku zaradio povredu, iz tog aspekta je pozitivno, ali ima mnogo stvari koje nas navode na drugačije razmišljanje i visok stepen opreznosti...", kazao je Radonjić na konferenciji za medije.

Trener crveno-bijelih poručuje da zbog promjene ritma sigurno neće biti na "zadovoljavajućem nivou" na startu plej-ofa, najavivši zbog čudnih uslova takmičenja.

"Ovo je period totalno kontra od svega i treba samo da pokušamo da uradimo najbolje što možemo da budemo u najboljem mogućem stanju. Vjerovatno pred Zvezdom najteže polufinale posljednjih godina, jer nikada nismo bili u takvoj situaciji. Ne znam ni kada je tačan datum, vidjećemo šta će se dešavati ovih dvadesetak dana. Opreznost se povećava, mobilizacija mora da bude maksimalna, da uradimo najviše što možemo, da budemo svjesni da nećemo biti dobri i da tako uđemo u seriju i vidimo šta može da se napravi”, poručio je trener Zvezde.

Radonjić dodaje da je neophodno da zbog pauze Zvezda "ima neku utakmicu" pošto adrenalin, priprema i pristup neće biti isti kao do sada, a pred njima je veliki izazov.

"U polufinalu nas čeka ekipa koja će biti u takmičarskom ritmu. Da ne pričam o formi. To bi bilo iluzorno. Datum polufinala zavisi od Evrokupa, pa od preliminarne faze plej-ofa. Može da se desi da saznamo na 10 dana do utakmice. Pokušaćemo da napravimo modifikacije koje budu bile potrebne. Ostaje da se vidi da li možemo da nađemo kontrolne mečeve i u odnosu na to dodatno se podignemo i da uradimo sve što možemo da što spremniji dođemo do tih mečeva. Plan je tu, krenuli smo već da ga sprovodimo”, zaključio je Dejan Radonjić konferenciju za medije.