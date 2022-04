Može li Jokić da postavi uslov Denveru - klauzula za igranje za Srbiju? Nikolu čeka novi ugovor, da li je ovo opcija?

Nikola Jokić bi mogao da zaigra za reprezentaciju Srbije na predstojećem Evrobasketu, a jedno od zanimljivih pitanja je dobio njegov agent...

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić bi mogao da zaigra u dresu reprezentacije Srbije na predstojećem Evrobasketu. Njegov menadžer Miško Ražnatović je na to pitanje dao ohrabrujući odgovor i potvrdio da su "šanse veće nego ljetos".

Sa fenomenalnim centrom Denvera u timu šanse "orlova" za uspjeh rastu. Ova izjava je vjerovatno obradovala i selektora Svetislava Pešića koji je nedavno posjetio Jokića u Koloradu. Dok se čeka kraj sezone i konačna odluka Jokića, poznati agent je dobio zanimljivo pitanje.

Tokom gostovanja u podkastu "Inkubator" je Ražnatović odgovarao i na pitanja gledalaca. Među njima se našlo i jedno dosta interesantno. Može li Jokić u svoj ugovor da stavi klauzulu po kojoj bi Denver morao da ga pusti da igra za reprezentaciju? Dodatnu težinu ima i to što Nagetsi spremaju supermaks ugovor samo za njega.

"Ne postoji mogućnost bilo koje vrste klauzule. Postoji standardni tekst ugovora. Ti ugovori ne regulišu šta igrači rade kada se sezona završi. To jednostavno nije tema", rekao je Ražnatović.

Upravo je zbog teme potpisivanja ugovora popularni menadžer dobio pitanje da uporedi to u fudbalu i košarci.

"To je totalno suprotno. U košarci obeštećenja skoro da nema, to je praktično zamrla kategorija, možda se desi par slučajeva godišnje. U fudbalu se sve vrti oko obeštećenja, od toga žive klubovi, dio novca uzimaju agenti, to je značajan dio prihoda. Mi u košarci pravimo što kraće ugovore, da bi igrači imali slobodu izbora, dok u fudbalu to rade na duži period", zaključio je Ražnatović.

