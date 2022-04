Prvo Srbija i pivo, pa 241.000.000 dolara: Jokić otkrio planove za ljeto - čeka ponudu koja se ne odbija!

Nikola Jokić je bio vidno razočaran poslije ispadanja Denvera iz plejofa, ali je otkrio novinarima da ne odustaje od ovog tima.

Izvor: Twitter/screenshot/VicLombardi

Nikola Jokić je još jednom nevjerovatnom partijom završio ovu sezonu u NBA ligi. Njegov Denver jednostavno nije imao dovoljnu širinu da se suprotstavi Golden Stejtu, a iako su svi u suparničkom taboru hvalili aktuelnog MVP-a, on je bio vidno utučen na konferenciji za medije.

Ipak, iako je svima jasno da oko sebe nema adekvatan tim i da su mu potrebna ozbiljna pojačanja kako bi se takmičio za NBA prsten, Jokić je naglasio da neće odustati od Nagetsa. Na pitanje novinara da li bi prihvatio "supermaks" ugovor od svog tima odgovorio je potvrdno.

"Ako ponuda bude na stolu naravno da ću da je prihvatim, jer volim ovaj klub i zaista volim ljude koji ovdje rade. Mislim da ima nečeg u tome što gradimo", rekao je on.

Po NBA pravilima on je nakon što je prošle godine postao MVP uspio da dobije priliku da potpiše najvrijedniji mogući ugovor u NBA. On bi bio vrijedan sveukupno 241.000.000 dolara i važio bi pet godina, a Denver to može da mu ponudi već na ljeto.

Ipak, prije toga ćemo saznati da li će Jokić odbraniti svoju MVP titulu, a srpski centar otprilike zna kako bi proslavio novi trofej.

"Ne znam, vjerovatno uz muziku, pivo, prijatelje i porodicu. Kao što i treba da se proslavi", rekao je novinarima, koji su ga potom pitali šta su mu planovi nakon ispadanja iz plejofa.

Nije imao dileme, dosta mu je Amerike za sada!

"Nadam se da ću što prije otići u Srbiju", rekao je Nikola.

