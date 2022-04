Znači što sam iza Željka i Dejana, supruga se oduševila! Trener FMP-a pričao o ABA nagradama i Džonsu: Nek je i najgori!

Trener FMP-a Nenad Stefanović je počastvovan što je iza Željka Obradovića i Dejana Radonjića proglašen za trećeg najboljeg trenera u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Počinje plejof ABA lige, a trener FMP-a Nenad Stefanović je nakon što je iznio svoja očekivanja pred duele sa ekipom Budućnosti iz Podgorice govorio i o nagradama na kraju regularnog dijela sezone.

Nakon što je njegov tim igrao sjajno i nadmašio sva očekivanja sa starta Stefanović je dobio tu čast da bude u izboru za trenera godine. Ipak, na kraju je završio na trećem mjestu iza Dejana Radonjića i Željka Obradovića.

"Znači mi mnogo što sam treći. Bio sam presrećan zbog toga, da sam pomislio prije sezone nešto tako, vjerovatno bih bio za mentalnu ustanovu. Supruga je oduševljena kad je vidjela fotografiju na kojoj smo Željko, Dejan i ja. Zadovoljan sam, prija mi i godi", rekao je on.

Mnogo se prašine podiglo oko toga što je najbolji košarkaš FMP-a Brajs Džons ostao van idealne petorke lige, a nije bio ni u konkurenciji za MVP priznanje iako je imao sjajne brojke. Što se Stefanovića tiče, za nagradu ne mari, bitno mu je da je vidljiv napredak njegovog igrača.

“Svaki trener je subjektivan prema svom igraču, šta god bih rekao ne bih bio objektivan. Struka je odlučila, glasovi struke su bili presudni, ne navijača i novinara. Meni lično to ne definiše njegovu sezonu. Bio MVP ili najgori igrač sezone, znam koliko je napredovao i koliko još može. Ljudi su procijenili da je tako i to je to”, zaključio je on.