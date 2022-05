Ko mi je najvažniji igrač "orlova"? Nije Jokić! Karija Pešića pitali za Nikolu, a on govorio o drugom košarkašu!

"Dosad me niko nije pitao da li on igra. Šta mislite, kako je njemu?!"

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da Nikola Jokić ima želju da nastupa za "orlove" na Evropskom prvenstvu u septembru. Istovremeno, on je ukazao na to da je važno da i drugi igrači hoće da igraju, a tu posebno izdvojio Nikolu Kalinića.

"On želi da igra, ja se nadam da će da igra. Ja sam njega ovako pitao, kao što vas pitam. Kaže: 'Ne postavlja se pitanje, coach, da li ja želim. Hajde da vidim kakav je to program, da ja vidim šta ja mogu, šta ne mogu, itd. I to je to'", rekao je Pešić za N1.

"Kari" je naglasio da će srpska reprezentacija morati da napravi "pobjednički program" i da to podrazumijeva da će svi morati da rade za tim, a da postoji opasnost da jedan igrač rasturi kompletnu grupu.

"Vjerovatno ćemo morati da se prilagođavamo, tu nema nikakvih dilema. Vi sad postavljate jedno logično pitanje. Ja gdje god dođem, prvo me pitaju za Jokića, i onda ja kažem: 'Jokić!? Na njega uopšte ne računamo' Onda oni tamo kažu: 'Vidi ovog, budale', i tako, znaš. Meni to ne smeta kad me pitaju da li Jokić će da igra ili neće da igra. To je već standardno pitanje, ali je mnogo važno da se zna da jedan igrač ne pobjeđuje, ali jedan igrač može da rasturi kompletnu grupu", upozorio je Pešić.

Selektor Srbije je potom istakao značaj Nikole Kalinića, lidera Crvene zvezde i najboljeg igrača ABA lige, za koga je rekao da "drži čitavu grupu".

"Znate kako, košarka, kako mi god okrenemo, znamo da je to kolektivni sport. Niko me ne pita da li će Kalinić da igra. Dosad me niko nije pitao. Šta mislite kako se Kalinić osjeća? A, meni je Kalinić najvažniji igrač reprezentacije. Evo sad ovdje vam direktno kažem – meni je Kalinić najvažniji igrač reprezentacije, kao što mi je bio Gurović", kazao je Pešić i naglasio da Kalinić "drži grupu i drži ekipu", kao i da je "svuda na terenu".

Miodrag Ražnatović, menadžer Nikole Jokića, nedavno je otkrio da njegov najpoznatiji klijent ima želju da igra za reprezentaciju Srbije. Sa druge strane, Kalinić se prošlog ljeta vratio u "A" tim i igrao na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre nakon što ga je selektor Saša Đorđević "precrtao" za Svjetsko prvenstvo u Kini.

