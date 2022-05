Žoc otkrio - "To što je Rade uradio je divno"! Partizanu se lomi sezona, kapiten je morao da reaguje!

Pred ključne utakmice u plejofu ABA lige kapiten Partizana je sazvao sastanak igrača.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Košarkaši Partizana započinju svoju polufinalnu seriju ABA lige u meču protiv ekipe Budućnosti u utorak, a pred taj meč trener Željko Obradović je istakao da je bio jako nezadovoljan viđenim na posljednjem treningu.

Takođe je pomenuo da je kapiten ekipe Rade Zagorac samoinicijativno sazvao sastanak i sa igračima pričao o problemima koje ovaj tim ima.

"Rade je kao kapiten skupio igrače, razgovarali su između njih. Ja sam mu zahvalan na tome. Najiskrenije se nadam da će biti drugačija reakcija sutra", rekao je Obradović.

Novinare je zanimalo zašto je kapiten osjetio potrebu da razgovara sa svojim saigračima.

"Mi imamo uz Megu najmlađu ekipu u ABA i jako malo igrača u ovoj ekipi je igralo značajne utakmice koje sa sobom imaju pritisak i odgovornost. To je razlog sastanka. Nema ništa iza toga. Reakcija će se vidjeti sutra kao što je trener rekao", naglasio je Zagorac.

Na njega se odmah nadovezao Obradović sa svojim viđenjem situacije.

"Nema ništa bolje kad igrači razgovaraju između sebe, kada žele i spremaju se. Komunikacija između igrača je osnovna stvar. To je sve ono što treba da pričaju i svi su svjesni da je motivacija najvažnija stvar i da je na nama da da damo radost nekim ljudima. Ja sam do sada uvijek stajao uz moje igrače, ali nema razloga da ne budem iskren i da ne kažem ono što sam vidio danas na treningu", završio je on.

Kada je sam meč u pitanju kapiten Partizana je svjestan da njegovu ekipu čeka veliki izazov.

"Sutra ćemo početi plejof seriju protiv kvalitetne ekipe koja je od početka imala plejof ambiciju. Tu se njihova ambicija ne zavrđava. Sigurno će željeti da nas pobijede, a na nama je da im to ne dozvolimo. Imamo odgovornost prije svega prema sebi, da nešto što smo radili 10 mjeseci gdje nije uvijek bilo najprijatnije, uz dosta truda, da probamo da kapitalizujemo", završio je svoje obraćanje Zagorac.