Nije mi neprijatno zbog duga, neki imaju gubitak po 25 miliona! Čović pričao o dugu, pa se dotakao dva velikana!

Predsjednik KK Crvena zvezda javno je pričao o poreskom dugu kluba.

Izvor: MNPRESS

Nedavno smo vidjeli još jedan finansijski izveštaj Crvene zvezde u kome se klub bavio podacima vezanim za poreski dug državi, a sada je predsednik crveno-bijelih Nebojša Čović i javno pričao o toj temi.

On je gostujući na TV B92 istakao da je klub više puta ove sezone prezentovao podatke o svom poslovanju, a naglasio je da je dug za PDV koji postoji manji od onoga koji zahtjeva poreska uprava.

"Crvena zvezda je prezentirala sve svoje podatke čak do platnih razreda igrača još u februaru. To smo ponovili u junu. Ministar je iznio podatak iz poreske uprave koji nije tačan jer tih 95 miliona u sebi ima glavnicu i ima kamatu. Naš dug je za PDV, mi dugujemo samo za PDV, a postoje i drugi porezi... Crvena zvezda je uredno izmirivala PDV do kraja 2020. godine. Naši problemi počinju 2021. godine, kada prvi put počinjemo da kasnimo. Sve to detaljno piše u saopštenju, a da li to neko voli ili ne voli da čita ja ne znam. Ali mi je ružna slika da se manipuliše i poistovjećuje", naveo je Nebojša Čović.

Naglasio je da Crvena zvezda neće "neprijatno da se osjeća" zbog svojih dugova, jer jednostavno evropska košarka nije profitabilan sport.

"Neću se neprijatno osjećati jer jedna Barselona za zadnjih pet godina iskazao gubitak od 26-27 miliona evra, Jedan Real Madrid je za zadnjih pet godina iskazao gubitak od 25 miliona evra. Mora jasno da se shvati da košarka nije profitabilan sport i da je neophodna pomoć države. I mi smo zahvalni na toj pomoći", jasan je bio Čović.

On je naglasio da je i nedavno tim sa Malog Kalemegdana uplatio novu ratu za PDV i ostale neophodne poreze.

"Ministar je iznio tačne podatke da smo mi bruto dobili na naš račun od 1. januara 2012. godine do 3. juna 2020. godine u protivrednosti od nekih 26 miliona evra. Tačniji podatak je 25.750.000 evra. Zašto kažem u bruto iznosu? Jer je Crvena zvezda u tom periodu svih poreza platila državi 7.021.000 evra, a juče smo smanjili još 57.000 evra", naveo je predsjednik KK Crvena zvezda.

Objasnio je potom i zašto se pojavljuje razlika u potraživanjima poreske uprave i iznosu koji je Crvena zvezda spremna da prizna kao svoj dug.

"Zašto se pojavljuje ova razlika? To je kamata, a u toj kamati mi sprovodeći UPPR imali smo nasljeđeni dug za porez oko 80.000 evra. To je ušlo u UPPR, usvojen je i mi smo taj dug kao treću naplatnu klasu izmirili u aprilu 2012. godine. Poreska uprava ga računa tako i na njega računa kamatu. Mi ćemo dobiti mogućnost dogovora za reprogram dugova, mi smo juče uredno platili PDV za maj mjesec, uredno ćemo nastaviti da plaćamo i kod nas je apsolutno sve transparentno. Nijedan drugi klub nije to uradio.", dodao je on.